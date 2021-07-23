Sağlık Bakanı Koca'dan "Aşı yaptıranlar arasında yerimizi alalım" paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı kampanyasında 65 milyon dozun geçildiğini bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı kampanyamızda 65 milyon dozu geçtik. Aşısını yaptıranlar arasında yerimizi alalım." ifadesini kullandı.

Fahrettin Koca, ayrıca Hatay'da bir meslektaşına aşı yapan Hemşire Gamze Dağcı'nın fotoğrafını paylaştı.

İki hemşirenin de daha önce Kovid-19 geçirdiğini aktaran Koca, "Ayaktaki, Hemşire Ayşe Kuşçu. Oturan, Hemşire Gamze Dağcı. Hemşire hanım, hemşire hanımın aşısını yapıyor. Hatay’da görevli iki arkadaşımız da Kovid-19 geçirmişti. İkisi de aşının önemini hem hasta, hem sağlık çalışanı olarak iyi biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

