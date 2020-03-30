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  4. Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyadaki iddialara yalanlama:

Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyadaki iddialara yalanlama:

ANKARA HABERLERİ  | 30.03.2020 02:27 | Son Güncelleme

"Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır" - "Açıklanan sayısal veriler kanıta dayalıdır. Doğrudan Kovid-19 tanısını esas almıştır" - "Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yer alan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır." ifadesini kullandı.

Açıklanan sayısal verilerin kanıta dayalı olduğunu vurgulayan Koca, "Doğrudan Kovid-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

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