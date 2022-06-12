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Sağlık Bakanı Koca'dan Van'daki depremle ilgili açıklama:

12.06.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Şu anki bilgilere göre Van Tuşba'daki depremde can kaybı veya yaralı yok"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan depremde, şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı olmadığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tuşba'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde İl Ambulans Servisi Başhekimliğine herhangi bir olumsuz çağrı ve yardım talebinin gelmediğini belirtti.

Bakan Koca, "Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur. Ekiplerimiz olası gelişmelere karşı sahada görev başındadır." ifadelerini kullandı.

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