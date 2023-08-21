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  4. Sağlık Bakanı Koca'dan Yozgat'taki trafik kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Koca'dan Yozgat'taki trafik kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı

21.08.2023 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dün gece Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir otobüsün yaptığı kaza sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi yaralanmıştır. Yaralılar, olay yerine görevlendirilen 14 ambulans ile hastanelere nakledilip, tedavi altına alınmıştır. 18 kişinin tedavisi devam etmektedir. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavisi devam eden yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için gereken her şey yapılmaktadır."

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Yozgat Fahrettin Koca başsağlığı

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