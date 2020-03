Sağlık Bakanlığı ekipleri ‘şehir hastanesi’ için Samsun’da

Samsun Şehir Hastanesi saha çalışmaları için Sağlık Bakanlığı Teknik Değerlendirme Ekibi Samsun’a geldi.

Canik ilçesine yapılması kesinleşen şehir hastanesinin saha incelemelerini yapmak için Sağlık Bakanlığı Teknik Değerlendirme Ekibi Samsun’a geldi. Hastanenin yapılması planlanan Canik Dereler Mahallesi’nde Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Büyükşehir Belediyesi yetkileri ve Canik Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hamza Abdurrahmanoğlu ile inceleme yapan Sağlık Bakanlığı Teknik Değerlendirme Ekibi ilk etap çalışmalarını tamamladı.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığımızda ilimize yapılması kesinleşen Samsun Şehir Hastanesi bilgilendirme toplantısına katıldık. Toplantıda bakanlık mimar ve mühendislerinin de aralarında yer aldığı teknik bir ekibin Samsun’a gelerek ihale öncesi proje üzerindeki son değerlendirmeleri yapması kararı alınmıştı. Bakanlığımız tarafından gönderilen 6 kişilik ekip, ilgili bölüm mühendisleri ve proje müellifiyle birlikte dün itibariyle saha çalışmalarına başladı. Öncelikle hastane inşaat arsasını inceleyen heyet, Büyükşehir ve Canik Belediyesi yetkilileriyle de bir araya gelerek, ihale öncesi süreçte ortak yürütülmesi gereken çalışmaları değerlendirdi. Bu çalışmalar çerçevesinde zemin etüdünün belediyemizle iş birliği içinde süratle tamamlanarak, ivedilikle projenin son haline getirilmesi kararı alındı. Şehir Hastanesi ihale sürecinin hızlı bir şekilde ilerlemesi için biz de Sağlık Müdürlüğü olarak yoğun bir mesai harcıyoruz. Sürecin hızlı ilerlemesi amacıyla Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığımız ve Yatırım Takip Birimimizden bir ekibi sadece bu projeyle ilgilenmek üzere görevlendirdik. Büyükşehir ve Canik Belediyelerimiz de bu süreçte bize her konuda ellerinden gelen desteği veriyor, ekipleriyle her an yanımızdalar, inşallah tüm kamu kurumlarımızın iş birliğiyle önümüzdeki aylarda ihale ön hazırlıklarımızı tamamlayarak, Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılacak şehir hastanesi ihalemizin gerçekleşmesini istiyoruz” dedi.