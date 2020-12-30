YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Sağlık Bakanlığınca Mersin'e gönderilen 24 ambulans törenle hizmete alındı

Sağlık Bakanlığınca Mersin'e gönderilen 24 ambulans törenle hizmete alındı

MERSİN HABERLERİ  | 30.12.2020 17:33 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığınca Mersin'e gönderilen 24 ambulans törenle hizmete alındı

MERSİN (AA) - Sağlık Bakanlığınca Mersin'e gönderilen 24 tam donanımlı yeni ambulans törenle istasyonlara dağıtıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkça kente tahsis edilen, 3'ü yenidoğan olmak üzere 24 yeni ambulans, Mersin Ambulans Servisi Başhekimliğindeki törenle hizmete alındı.

İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, kentteki ambulans sayısının 122'e yükseldiğini ifade etti.

Yeni ambulanslarla sağlık hizmetlerinin güçlendiğini vurgulayan Bahçacı, "Acil sağlık hizmetlerinde başarının en önemli göstergelerinden biri vakaya ulaşım süresidir. Acil sağlık hizmetlerimiz yaygın istasyon ağıyla vakalara Türkiye ortalamasından daha iyi bir sürede müdahale ediyor. Bakanlığımız tarafından ilimize tahsis edilen ambulanslarla birlikte eminim bu süreyi daha da kısaltacağız." değerlendirmesinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Mersin Namaz Vakitleri 30 Aralık Çarşamba

İmsak
06:21
Sabah
07:47
Öğle
12:49
İkindi
15:20
Akşam
17:41
Yatsı
19:02

Mersin Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Çarşamba

Banu Eczanesi
Akdeniz
Elif Eczanesi
Akdeniz
Sandal Eczanesi
Akdeniz
Soli Eczanesi
Mezitli
Zehra Eczanesi
Mezitli
Ahu Eczanesi
Toroslar
Temiz Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.