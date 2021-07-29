Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için yürütülen aşılama kampanyası kapsamında, müzisyen Hayko Cepkin'in yer aldığı kamu spotu hazırlandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası çerçevesinde hazırlanan, müzisyen Hayko Cepkin'in, vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.
Hayko Cepkin'in, kamu spotunda, "Aşı konserlere, sahalara, sinemalara, tiyatrolara kısacası hayata açılan kapımız. Bu kapının tekrar kapanmaması ve yarınlarımızın sağlıklı olması için hepimiz aşı olmak zorundayız." ifadesini kullandı.
Ayrıca, videoda, salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşılama olduğu vurgulandı.
Bakanlık tarafından Kovid-19'la mücadelede başlatılan aşılama kampanyasına, bugüne kadar birçok ünlü isim kamu spotlarında rol alarak destek verdi.
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