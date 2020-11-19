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Sağlık çalışanı kazada yaralandı

SAMSUN HABERLERİ  | 19.11.2020 13:51 | Son Güncelleme

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen kazada bir sağlık çalışanı yaralandı.Kaza, Samsun-Sinop karayolu Sarıgazel mevkisinde meydana geldi.

Sağlık çalışanı kazada yaralandı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen kazada bir sağlık çalışanı yaralandı.
Kaza, Samsun-Sinop karayolu Sarıgazel mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra Devlet Hastanesi’nde görevli Hemşire Aynur Ataman, 55 SL 616 plakalı otomobiliyle sabah saatlerinde Bafra istikametine seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybederek yağmur suyu kanalına düştü. Kazada yaralanan hemşire, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Sağlık çalışanı kazada yaralandı

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