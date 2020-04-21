YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sağlık çalışanına sürpriz doğum günü

Sağlık çalışanına sürpriz doğum günü

SİVAS HABERLERİ  | 21.04.2020 17:14 | Son Güncelleme

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin sağlık çalışanının doğum gününü kutlayarak iyi dileklerde bulundu.Dünya’yı etkisi altına alan Korona virüsü ile çeşitli tedbirler ve önlemler alınarak mücadele ediyor.

Sağlık çalışanına sürpriz doğum günü

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin sağlık çalışanının doğum gününü kutlayarak iyi dileklerde bulundu.
Dünya’yı etkisi altına alan Korona virüsü ile çeşitli tedbirler ve önlemler alınarak mücadele ediyor. Mücadelenin en ön safhasında yer alan sağlık personellerine moral vermek için ülkenin çeşitli yerlerinde çeşitlietkinlikler düzenleniyor. Sivas’ta Hemşire olan Edanur Arslan’a arkadaşları moral vermek için Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’den yardım istedi. Sosyal medya üzerinden Hilmi Bilgin ile iletişime geçen Arslan’ın arkadaşlarını Bilgin geri çevirmedi. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, genç sağlık çalışanının doğum gününü, "İyi ki doğdun Edanur, rabbim bir sonraki doğum gününü ailen ve sevdiklerinle geçirmeyi nasip etsin." yazan bir not ve çiçek göndererek kutladı.

Sağlık çalışanına sürpriz doğum günü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım! Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım!
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor

Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Sivas Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
04:07
Sabah
05:39
Öğle
12:36
İkindi
16:21
Akşam
19:23
Yatsı
20:48

Sivas Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Aslan Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Merkez
Mavi Eczanesi
Merkez
Özdal Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Gözde Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hava sıcaklığı 0’ın atına düşecek

Hava sıcaklığı 0’ın atına düşecek

"Askıda meyve, sebze" ile ihtiyaç sahiplerine destek

"Askıda meyve, sebze" ile ihtiyaç sahiplerine destek

Sivas'ta Kangal Akkaraman Koyununu Geliştirme Projesi

Sivas'ta Kangal Akkaraman Koyununu Geliştirme Projesi

Sivas'ta sahte "başkomiser" güvenlik görevlisinin 20 bin lirasını dolandırdı

Sivas'ta sahte "başkomiser" güvenlik görevlisinin 20 bin lirasını dolandırdı

Sivas'ta iş makinesinin altında kalan işçi öldü

Sivas'ta iş makinesinin altında kalan işçi öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.