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Sağlık çalışanları genelgenin yeniden gözden geçirilmesini talep etti

MANİSA HABERLERİ  | 17.03.2020 11:25 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu korona virüsle mücadelede en ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarıyla ilgili çıkarılan son düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık çalışanları genelgenin yeniden gözden geçirilmesini talep etti

Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu korona virüsle mücadelede en ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarıyla ilgili çıkarılan son düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Irgatoğlu, bakanlığın bu adımı atmasının, her biri bir anne-baba sorumluluğu taşıyan sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonuna yüksek değer katacağından, salgınla mücadeleye negatif bir etkide bulunmayacağını dile getirdi.
Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Dünden bugüne, insanımızın sağlığı, mutluluğu ve huzuru için her koşul ve şartta fedakarca hizmet yürüten sağlık çalışanları, korona virüs tehdidi karşısında da mücadelenin en ön saflarındaki yerlerini almışlardır. Kendi sıhhatleri pahasına her türlü riski alarak salgın ile kora kor mücadele yürüten sağlık çalışanlarının bu özverisi, her türlü takdirin üzerindedir. Bu ve benzer olaylar karşısındaki üstün gayret ve fedakarlıklarıyla milletimizin gönül dünyasında apayrı yer edinen sağlık çalışanlarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Varlıkları ile bize güven veren, mücadeleleriyle yaşama sevincimizi çoğaltan, fedakarlıklarıyla yarınlarımıza umutla bakmamızı sağlayan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz.” dedi.
Bakanlığın, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, sağlık çalışanlarının idari izinlerine ilişkin olarak yayınlamış olduğu son düzenlemenin, makul gerekçeye dayanmakla birlikte, saha gerçekliğinden uzak olduğunu kaydeden Irgatoğlu şunları söyledi: “Düzenlemenin bu nedenle, görevlerini fedakarca yürüten sağlık çalışanlarının insani yaşam koşullarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak revize edilmesinde büyük fayda olduğu kanaatindeyiz. Bakanlığın bu adımı atması, her biri bir anne-baba sorumluluğu taşıyan sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonuna yüksek değer katacağından, salgınla mücadeleye negatif bir etkide bulunmayacaktır. Gerekli düzenleme yapılmadığı için Sağlık çalışanlarının aklı evinde kalmıştır. Sonuç olarak Kronik hastalığı olan, hamile ve benzeri risk altındaki tüm sağlık çalışanları görevinin başında hizmet etmeye çalışmaktadırlar. Sağlık bakanımız sayın Fahrettin Koca’ya sahanın izin genelgesinde düzenleme beklediğini hatırlatıyor, vatandaşlarımızdan da acil durumlar dışında hastaneleri meşgul edilmemelerini rica ediyoruz.”

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