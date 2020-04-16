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Sağlık çalışanları için Örnekköy’de 100 yataklı tesis

İZMİR HABERLERİ  | 16.04.2020 11:04 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanları için Örnekköy’de 100 yataklı bir tesis hazırlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanları için Örnekköy’de 100 yataklı bir tesis hazırlıyor. Tesise giderek hazırlık çalışmalarını inceleyen Başkan Soyer, “Sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz ve elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsün yayılmasının engellenmesi ve hastaların tedavi edilmesi sürecinde en büyük sorumluluğu üstlenen sağlık emekçilerine desteğini sürdürüyor. Sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda dinlenmeleri ve ailelerine virüs bulaştırma ihtimalini ortadan kaldırmak için iki otel ve bir yurt kiralayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy’de mülkiyetinde bulunun bir tesisi de sağlık çalışanlarına tahsis etti. Binanın tadilatı sağlık çalışanlarının kalabileceği şekilde kısa sürede tamamlandı. Tesiste yürütülen çalışmaları inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Nisan’dan bu yana kent merkezinde kiraladıkları iki otel ve Balçova’daki yurttan 180 sağlık çalışanın yararlandığını belirterek, Örnekköy’deki tesisin ise 100 yataklı olacağını belirtti.

Önümüzdeki günlerde hizmete girecek
Bu dönemde sağlık çalışanlarının, nasırlı eller ve çamurlu çizmelerle çalışanların öneminin daha iyi anlaşıldığının altını çizen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Öncelikli olarak sağlık çalışanlarını rahat ettirmek istiyoruz. Onların endişe taşımadan hizmetlerini üretmelerini sağlamak için de evlerine gitmeden dinlenebilecekleri, konaklayabilecekleri alanlar ayırmaya çalıştık. Kent merkezinde iki otel ve bir de yurt kiraladık. Burada bizim mülkiyetimizde olan fakat yıpranmış durumda olan bu binayı hızla onarıp sağlıkçılarımızın kullanımına önümüzdeki günlerde sunacağız. Kapasitenin dolması halinde şehir merkezinde yeni tesislerin kiralanması için de arkadaşlarıma gerekli talimatı verdim” diye konuştu.

"Desteğimiz sürecek"
Sağlık çalışanlarına destek çıkmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Soyer, şunları söyledi: “Biz gücümüz yettiğince sağlık çalışanlarımıza destek çıkmaya çalışıyoruz. Meslek Fabrikası’nda kurabiye, börek yaparak sürekli hastanelerimize ulaştırıyoruz. Onların ihtiyaç duyduğu ya da bizim aklıma gelen ne çözüm varsa üretmeye devam edeceğiz. İzmir’in gelecek aydınlık günleri için en büyük görev onlarda. Sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz ve elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

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