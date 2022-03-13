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Sağlık çalışanları Kadıköy'de eylem düzenledi

13.03.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık çalışanları Kadıköy'de eylem düzenledi

İSTANBUL (AA) - Bazı sağlık çalışanları, yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek için Kadıköy ilçesinde "Büyük Beyaz Buluşma" eylemi yaptı.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde buluşan, aralarında çeşitli sendika ve meslek örgütü üyelerinin de bulunduğu çok sayıda sağlık çalışanı Kadıköy Rıhtım Beşiktaş İskelesi'ne yürüdü.

Yürüyüşe, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile bazı sağlık çalışanları katıldı.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, basın açıklamasında, Sağlıkta Şiddet Yasası'nın bir an önce çıkarılmasını talep etti.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesini ve hekimlerin yoksulluk sınırı altında kalan ücretlerinin arttırılmasını isteyen Küçükosmanoğlu, Kovid-19'un meslek hastalığı sayılması gerektiğini söyledi.

Pandemide çalışılan her yıl için yıpranma payı getirilmesi gerektiğini savunan Küçükosmanoğlu, "Salgın dönemi, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının ne kadar değersizleştirildiğini ortaya çıkarmıştır. Vadedilen özlük hakkı iyileştirmeleri yapılmamış, ortalama hekim maaşları yoksulluk sınırı altına düşmüştür. Sağlıkta şiddet azalmak bir yana rutin olaylar haline gelmiştir." dedi.

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