Sağlık çalışanları mesleki yorgunluklarını halk oyunuyla atıyor

KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Kayseri'de oluşturdukları grupla zeybek oynayıp stres atan 28 sağlık çalışanı, özel günlerde de Kovid-19 salgınıyla mücadelenin kahramanlarına düzenledikleri gösterilerle moral veriyor.

Kayseri Devlet Hastanesi yönetimi, 2020'nin "Dünya Hemşireler Yılı" ilan edilmesinin ardından sağlık çalışanlarının motivasyonunu artırmak amacıyla başlattığı çalışma kapsamında, çocukluğundan itibaren halk oyunlarına gönül veren anestezi teknikeri Adem Arık'ın liderliğinde bir ekip oluşturdu.

Aralarında doktor, hemşire, tekniker ve sağlık memurlarının da bulunduğu 14 çiftten oluşan ekip, mesailerinin ardından hastanenin konferans salonunda bir araya gelerek hem farklı yörelere ait halk oyunlarını öğreniyor hem de yoğun geçen salgın sürecinin bedensel ve ruhsal yorgunluğunu atmaya çalışıyor.

Ekip aynı zamanda Tıp Bayramı, Hemşireler Günü ve Ebeler Günü gibi özel günlerde düzenlenen etkinliklerde sahne alarak, kentte görev yapan sağlık çalışanlarına moral veriyor.

- "Etkinlikler personelimize ciddi motivasyon sağlıyor"

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, AA muhabirine, hastane olarak salgından önce, sağlık çalışanları için önemli günleri kutlama amaçlı, personelden gönüllü olanlarla bir ekip oluşturduklarını söyledi.

Salgın nedeniyle aksamalar yaşamalarına rağmen maske ve mesafe kurallarına uyarak bu etkinlikleri kendi içlerinde devam ettirdiklerini belirten Altıntop, şöyle konuştu:

"Ekibimizi hazırladık. Böyle etkinlikleri yapmak personelimiz arasında ciddi bir motivasyona neden oluyor. Bir nevi hastaya bakarken streslerini atmış oluyorlar. Bize de geri dönüşler pozitif anlamda oluyor. Folklor ile başlayan bu etkinlikler daha sonra resim, tezhip, ebru, ut, saz, işaret ve güzel konuşma kursları ile devam etti. Geri dönüşleri personelden çok olumlu şekilde aldık. Orada streslerini attılar, mutlu oldular."

- "Başta bir tereddüt oluştu"

Ameliyathanede anestezi teknikeri olarak çalışan Adem Arık da çocukluğundan meraklı olduğu halk oyunlarını çok sevdiğini ve profesyonel olarak da oynadığını anlattı.

Yönetimin desteğiyle projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Arık, şunları kaydetti:

"Hastane bünyesindeki çalışmaya ilişkin duyuruyu yaptığımızda başta bir tereddüt oluştu ama sonrasında geçti. Çünkü halk oyunları herkesin merakı olan bir alan. Süreç de biraz yoğun, yorucu geçmeye başlayınca bu, stres atmak için alternatif oldu. Bir araya gelişimiz bu şekilde oldu. Zamanla çalışmalara hekimlerimiz, hemşire arkadaşlarımız, anestezi teknikeri arkadaşlarımız, sağlık memuru arkadaşlarımız da dahil oldu. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ettik."

Arık, geçen yıl nisan ayında hemşire arkadaşlarını Kovid-19'dan kaybettiklerinde ve salgının yoğun seyrettiği süreçte çalışmalara bir süre ara verdiklerini, sonrasında devam ettiklerini aktardı.

Ege yöresi ile başladıklarını, şu anda halay ve horon gibi farklı yörelere ait oyunlara çalıştıklarını belirten Arık, kurum içinden ve dışından yoğun talep olduğunu vurguladı.

- "Kendi düğünümde oynamadım"

Anestezi teknikeri Osman Öztoprak ise böyle bir etkinlik planlamayı düşündüklerini söylediklerinde bilmediği ve kendi düğününde bile oynamadığı için ilk başta çok tedirgin olduğunu söyledi.

Arık'ın, halk oyununu sabırla kendilerine hem öğretip hem de sevdirdiğine dikkati çeken Öztoprak, "Kendi düğünümde oynamadım. İçimizde başka arkadaşlarımız da var kendi düğününde oynamayan, oynamayı hiç bilmeyen. Bu şekilde hem oynamayı öğrenmiş oldum hem de pandemi döneminde motivasyon sağladı." diye konuştu.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde ameliyathane hemşiresi olarak görev yapan Hatice Tokdağ, halk oyunu ile daha önce de ilgilendiğini ifade etti.

Arkadaşlarıyla yaptıkları çalışmalar ve sundukları gösterilerle salgın sürecini biraz daha rahat atlattıklarını, meslektaşlarına ise zorlu çalışma şartlarında bir nebze de olsa nefes aldırdıklarını kaydeden Tokdağ, "Pandemi sürecinde hepimiz sağlık çalışanları olarak gerek servislerde gerek dış kısımda büyük bir mücadelenin içerisindeydik. Bir nebze olsun bunları unutmak, en azından çalışmalarda birbirimize destek olmak, bu süreci birlikte atlatmak için bize çok faydası oldu." dedi.

Yenidoğan yoğun bakımda görev yapan Necla Şahin de mesleğinin hem stresli hem de güzel yanları olduğunu anlattı.

İşin yorgunluğunu akşamları buraya gelip arkadaşlarıyla vakit geçirerek ve oynayarak atmaya çalıştıklarını kaydeden Şahin, evlerine dinlenmiş şekilde gittiklerini söyledi.

