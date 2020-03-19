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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

MUĞLA HABERLERİ  | 19.03.2020 22:10 | Son Güncelleme

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçlarıyla gittikleri hastanede sağlık çalışanlarını alkışlayarak moral verdi

ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

Antalya'da, sosyal medya üzerinden haberleşen bazı vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıktı.

Vatandaşlar, yaklaşık bir dakika alkışlayarak sağlık çalışanlarına moral verdi.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla görev yapan sağlık çalışanlarına destek oldu.

Müdürlük binasından araçlarıyla Burdur Devlet Hastanesine giden itfaiyeciler, acil servis önünde toplandı. Burada sağlık çalışanlarını alkışlayarak moral veren itfaiyeciler, onlara görevlerinde başarılar diledi.

İtfaiye Müdürü Şaban Kırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu zorlu süreçte görevlerini özveriyle yapan sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını göstermek istediklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarının gecelerini gündüzlerine katarak insanların sağlığı için çalıştıklarını belirten Kırcı, "Kendimizi içinde bulunduğumuz sıkıntılı bir süreçte onlara destek vermek zorunda hissettik. Onları seviyoruz. Biz de onların yanındayız." diye konuştu.

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