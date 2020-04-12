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Sağlık çalışanlarına maske ve ara öğün verilmesine başlandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 12.04.2020 14:26 | Son Güncelleme

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında gerçekleştirilen protokol ile maske üretimi yapılması ve sağlık çalışanlarına ara öğün verilmesine başlandı.Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında düzenlenen protokol kapsamında, korona virüs ile mücadelede artış gösteren maske talebi için üretim yapılmasına ve salgın hastalığa karşı hayatlarını ortaya koyarak yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına lisenin yiyecek, içecek hizmetleri bölümünden ara öğün desteğine başlandı.

Sağlık çalışanlarına maske ve ara öğün verilmesine başlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında gerçekleştirilen protokol ile maske üretimi yapılması ve sağlık çalışanlarına ara öğün verilmesine başlandı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında düzenlenen protokol kapsamında, korona virüs ile mücadelede artış gösteren maske talebi için üretim yapılmasına ve salgın hastalığa karşı hayatlarını ortaya koyarak yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına lisenin yiyecek, içecek hizmetleri bölümünden ara öğün desteğine başlandı. Yeni tip korona virüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla, artan maske talebine çözüm bulmak için harekete geçen BEÜ Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin dikiş bilen gönüllü öğretmenleri ile maske üretme kararı aldı. Bu kapsamda üniversite tarafından temin edilen maske üretim makinası ve malzemelerden, lisenin dikiş bölümü gönüllü öğretmenleri maske üretimine başladı. Günde ortalama bin adet hijyenik maskenin hazırlanacağı atölyede maskeler, dikim sonrası hastanenin sterilizasyon biriminde yapılan işlemin ardından paketlenerek, hastane çalışanlarının hizmetine sunulacak. Tıbbi cerrahi maskelerde kullanılan kumaşlarla yapılan maskeler için kumaşların bir kısmı Zonguldak’ta N95 Maske üretimi yapan MFA yetkilileri tarafından bir kısmı da piyasadan temin edilerek üretim gerçekleşecek.
Ayrıca protokol kapsamında pandemi sürecinde nöbet tutan sağlık personeline Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümünce günlük 150 kişilik, hastane diyetisyenleri tarafından oluşturulan listeye uygun olarak ara öğün hazırlanıyor. İki hafta önce başlayan, malzemelerin ilgili bölüm tarafından tedarik edildiği ara öğünlerin günlük, taze olarak dağıtımı devam ediyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, öncelikle üniversite hastanesi olmak üzere hastanelerinin maske ihtiyacının önemli bir kısmının üretiminin gerçekleşeceği bu atölyenin tüm halkımıza hayırlı olmasını diler, projede emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Sağlık çalışanlarına maske ve ara öğün verilmesine başlandı

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