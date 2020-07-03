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Sağlık çalışanlarına moral olsun diye yapılan resimler hastanede sergilendi

AYDIN HABERLERİ  | 03.07.2020 15:28 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesinin başlattığı "Sağlık çalışanlarına saygı ve şükran" projesi kapsamında farklı illerden gönderilen 100 eser, hastane koridorlarında sergilendi

Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına moral olması amacıyla başlatılan proje kapsamında farklı illerden gönderilen 100 resim, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesinde sergilendi.

ADÜ Aydın Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Saadet Nihal Coşkun ve başhekimlikte planlama birim personeli olarak çalışan Ebru Alptekin, sağlık çalışanlarına moral olması amacıyla hastane içinde resim açmak istedi.

Başhekimliğin onayı doğrultusunda başlatılan çalışmada, projenin hastanenin resmi sitesinde ve sosyal medyada duyurulmasının ardından Türkiye'nin farklı illerinden 100 kişi kendi yaptığı eserleri gönderdi.

Gönderilen resimler, hastane koridorlarında açılan "Sağlık Çalışanlarına Saygı ve Şükran Sergisi" ile beğeniye sunuldu. Sergide doğa teması başta olmak üzere portre resimler yer alıyor.

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Ünüvar, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında sağlık çalışanlarına moral olması için gönderilen resimlerin bundan sonra hastane koridorlarında sergileneceğini belirtti.

Salgın sürecinde sağlık çalışanlarının çok emek harcadığını dile getiren Ünüvar, "Projeyi devam ettirip hastanenin tüm duvarlarına resimleri asmayı planlıyoruz." dedi.

Ebru Alptekin ise kendisinin de resimle uğraştığını, projenin sağlık çalışanlarına moral olduğunu söyledi.

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