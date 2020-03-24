Sağlık çalışanlarına üzüm ikramı

Adıyaman’ın Besni Belediye Başkanı Mehmet Emre, Besni Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına Besni üzümü ikram etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınında görevlerini biran olsun bırakmayan ve insanların sağlığı için durmadan çalışan sağlık çalışanlarını ziyaret eden Besni Belediye Başkanı Mehmet Emre sağlık çalışanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür ederek paketlenmiş Besni üzümü verdi.

Her daim sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirten Başkan Emre, “Besni Devlet Hastanesi’nde ki sağlık çalışanlarımızı ziyaret ederek moral ve destek vermek amacıyla Besni’nin dünyaca ünlü Besni üzümünü hediye ettik. AK Parti Besni ilçe Başkanlığı ve gençlik kolları başkanlığının katkıları ile Sağlık Bakanlığımızın başlattığı alkış kampanyasına ek olarak bizde böyle bir kampanya başlattık. Sağlık çalışanlarımızın bizlerin aklında ve dualarında olduklarını hatırlatmak istedik” diye konuştu.

