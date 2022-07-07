Sağlık çalışanlarından Dr. Karakaya'nın öldürülmesine tepki

ÇORUM (AA) - Çorum, Amasya, Tokat ve Kastamonu'da sağlık çalışanları, Konya Şehir Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Özgür Koçak, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde Sağlık-Sen, Türk Sağlık-Sen, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES), Öz Sağlık İş ve Genel Sağlık İş Çorum şubeleri adına açıklama yaptı.

Koçak, Karakaya'nın öldürülmesinin sağlık çalışanlarına yönelik saldırının sonuncusu olmayacağını söyledi.

Sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm odaklı bakılmadığı sürece bu gibi olayların tekrar etmesinin muhtemel olduğunu belirten Koçak, "Sağlık çalışanlarının şiddete uğramaması için atılacak adımlar bellidir. Yıllardır söylenegelen çalışmalar ve kanunlar raflarda beklerken, sağlık çalışanları canları pahasına hizmet etmeye devam etmektedir." dedi.

Basın açıklamasına Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zahir, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli de katıldı.

- Amasya

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde toplanan sağlık çalışanları, Dr. Ekrem Karakaya'nın uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle iş bıraktı, şiddeti protesto etti.

Hekim Birliği Sendikası, Tabip-Sen ve HEKİMSEN adına açıklama yapan Dr. Erhan Ahun, acılarının büyük, kayıplarının tarifsiz olduğunu dile getirdi.

Üzgün, öfkeli ve yasta olduklarını vurgulayan Ahun, "Biz hekimler artık tükendik' dedik, dinlemediniz. 'Biz hekimler, sağlık hizmeti verdiğimiz kamu kurumlarının içinde sözel, fiziki saldırıya uğruyor hatta öldürülüyoruz' dedik duymadınız. Biz hekimler, şiddete karşı göstermelik koruma kanunları değil, caydırıcı hükümler içeren kanunların çıkarılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Daha sonra sağlık çalışanları, hayatını kaybeden meslektaşları için saygı duruşunda bulundu, ardından olayı alkışlarla protesto etti.

- Tokat

Tokat'ta İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde toplanan doktor ve sağlık çalışanları iş bıraktı.

Hekim Platformu adına konuşan Dr. Fatih Sercan Dere, bir meslektaşlarının devletin bir kurumunda görevi başında şehit edilmesini protesto etmek üzere toplandıklarını kaydederek, "Ekrem hocamız gibi nice bu halka hizmet vermiş meslektaşlarımızı canilere teslim etmeyelim." ifadesini kullandı.

Sağlık çalışanları, açıklamanın ardından alkışlarla olayı protesto etti.

- Kastamonu

Dr. Karakaya'nın görevi başında silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki amacıyla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yapıldı.

Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Serdar Arduç, burada yaptığı konuşmada, kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir noktada olduklarını söyledi.

Arduç, "Bir cani, meslektaşımız Dr. Ekrem Karakaya'yı görevi başında şehit etmiştir. Geride acılı bir eş ve iki güzel yavrusunu bırakmıştır." dedi.



