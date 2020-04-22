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Sağlık çalışanlarının fedakar yaklaşımı duygulandırdı

MALATYA HABERLERİ  | 22.04.2020 15:20 | Son Güncelleme

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur: - "Kanuni hakları olmasına rağmen evde oturmak yerine kendi istekleriyle çalışmak isteyen engelli ve kronik hastalığı olan personellerimiz oldu. Bu arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum"

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgıyla mücadelede kanuni hakları olmasına rağmen evde oturmak yerine kendi istekleriyle çalışmak isteyen engelli ve kronik hastalığı olan personele teşekkür etti.

Beytur, yazılı açıklamasında, salgın nedeniyle gecesini gündüzüne katan, ailesinden günlerce uzak kalan, bu zorlu günlerde görevde olan sağlık çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

Başhekim Beytur, Kovid-19'un ülkede görülmesi üzerine Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş ve ilgili öğretim üyeleriyle hastane pandemi kurulu oluşturduklarını hatırlattı.

Salgınla mücadeleye 20 Mart'ta Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Tunceli'den gelen Kovid-19 testlerini yaparak başladıklarını aktaran Beytur, şöyle devam etti:

"İlk hastamızı yatırdığımız 23 Mart 2020 tarihinden önce 3 yoğun bakım ünitemiz ve 4 servisimizi hazır hale getirdik. En kötü duruma karşı bir o kadar daha hasta yatağını hizmete sunmaya hazırız. Hastanemize Kovid-19 şüphesiyle 570'i çocuk olmak üzere toplam 2 bin 922 hasta başvurdu. Bu hastalardan 1703'üne PCR testi yapıldı. Bunlardan 50'sinin sonucu pozitif geldi. Kovid-19 testi pozitif gelen veya testi negatif olmasına karşın akciğer muayene ve görüntüleme bulguları hastalıkla uyumlu olan 16'sı çocuk toplam 198 hasta yatırıldı. Kovid-19 pozitif hastaların 39'u taburcu edildi, bir hastamız vefat etti. 10 Kovid-19 pozitif hasta halen yatmaktadır. Halihazırda hastanemizde 11'i yoğun bakımda olmak üzere pozitif ve şüpheli toplam 32 hasta yatmaktadır."

Prof. Dr. Ali Beytur, hastanenin terzihanesinde cerrahi maske üretimi yapıp birçok hastaneye örnek olduklarını anlatarak burada bugüne kadar yaklaşık 120 bin maske ürettiklerini ifade etti.

Bu süreçte Sağlık Bakanlığınca hastanelerine 69 bin 600 cerrahi maske gönderildiğini belirten Beytur, üniversite bünyesinde yaklaşık 2 ton alkol bazlı el dezenfektanı üretildiğini bildirdi.

Beytur, ilgili mevzuat çerçevesinde 3 bin 250 akademik ve idari personelden 260'ının engelli, gebelik ve kronik hastalık izni kullandığını aktararak, "Kanuni hakları olmasına rağmen evde oturmak yerine kendi istekleriyle çalışmak isteyen engelli ve kronik hastalığı olan personelimiz de oldu." bilgisini paylaştı. Beytur, bu personele ayrıca teşekkür ettiğini dile getirdi.

Kendilerine her konuda destek olan Sağlık Bakanlığına çalışanları adına teşekkür eden Beytur, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya örnek olan pandemiyle mücadelesi bizleri onurlandırmaktadır. Devletimizin gücünü her daim yanımızda hissetmekteyiz. Salgınla mücadelenin başarılı olabilmesi için önerilen koruyucu ekipman kullanımına, sosyal mesafeye azami riayet etmenizi istirham eder, tüm çalışanlarımıza idari ekibim adına tekrar teşekkür ederim."

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Ali Beytur koronavirüs Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi

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