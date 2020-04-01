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Sağlık görevlilerine baklava dopingi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 01.04.2020 17:57 | Son Güncelleme

Arabanlı duyarlı genç iş adamı Haci Şahin’den sağlık Araban ilçesi Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına baklava ikramı yapıldı.Gaziantep’in Araban ilçesinde, hayırsever duyarlı genç iş adamı Haci Şahin, ilçedeki yeni tip korona virüs (KOVİD-19) salgınıyla mücadelede görev alan Araban Devlet Hastanesi sağlık personellerini ziyaret edip baklava ikramında bulundu.

Arabanlı duyarlı genç iş adamı Haci Şahin’den sağlık Araban ilçesi Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına baklava ikramı yapıldı.
Gaziantep’in Araban ilçesinde, hayırsever duyarlı genç iş adamı Haci Şahin, ilçedeki yeni tip korona virüs (KOVİD-19) salgınıyla mücadelede görev alan Araban Devlet Hastanesi sağlık personellerini ziyaret edip baklava ikramında bulundu. Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamasında yeni tip koronavirüs ile mücadele de sağlık çalışanların canla başla çalıştığını belirterek, "Ülkemiz, olağanüstü bir dönemden geçiyor. Hayatımızda ilk defa, tüm dünyayı etkisini altına alan ölümcül bir salgınla karşı karşıyayız. Bu günlerde en çok çalışma yükü ise hastanelerde çalışan doktorlar, hemşireler ve hastane de çalışan tüm sağlık görevlileri üsleniyor. Biz de Araban Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Ahmet Tay’ı makamında ziyaret ederek, tüm sağlık personellerine bu zor günlerde vatandaşlarımıza sağlık hizmeti verdikleri için teşekkür ettim. Hastanemizde bizlere mesai menfuru gözetmeksizin bu zor günlerimizde hizmet veren tüm sağlık görevlilerimize moral olması amacıyla baklava ikramında bulundum" diye konuştu.
Sağlık çalışanları da iş adamı Haci Şahin’e teşekkür etti.

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