YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Tekin, Mersin Şehir Hastanesini ziyaret etti

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Tekin, Mersin Şehir Hastanesini ziyaret etti

18.06.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Tekin, Mersin Şehir Hastanesini ziyaret etti

MERSİN (AA) - Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, şehir hastaneleri konseptinde bir ilk ve öncü olma rolünü başarıyla yerine getirdiğini bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekin, beraberindeki genel müdür yardımcıları Doç. Dr. Mehmet Gündüz ve Dr. Muhammed Ertuğrul Eğin ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Tekin, İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Serkan Kılınç, Kamu Hastaneleri Hizmet Başkanı Uzm. Dr. Tunga Barçın ve hastanenin başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydınlı tarafından karşılandı.

Hastane hizmetlerine ilişkin sunumun ardından Tekin, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin geldiği noktadan dolayı gurur duyduğunu belirtti.

Tekin, hastanenin işleviyle ilgili değerlendirmesinde, "Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, şehir hastaneleri konseptinde bir ilk ve öncü olma rolünü başarıyla yerine getirdiğini memnuniyetle gördüm. Özellikle pandemi döneminde bu tür sağlık tesislerinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Salgının pik yaptığı dönemlerde kapasite artırımıyla fazla bir sıkıntı yaşamadan üstesinden geldik." ifadelerini kullandı.

Hastaneyi, "bir eğitim kurumu" olarak tanımlayan Tekin, şunları kaydetti:

"2018 yılında eğitim ve araştırma hastanesi olarak akredite olduktan sonra Anestezi ve Reanimasyon ile Acil Tıp Kliniğimizin gerekli kriterleri sağladığını tespit ettik. Bu iki kliniğin eğitim kliniği olması için onay sürecini başlattık. Eminim ki kısa sürede diğer kliniklerimizde gerekli kriterleri yerine getirerek eğitim kliniği olmaya hak kazanacaklar. Buradan ihtisas eğitimi alacak arkadaşlarımızın başarıyla hizmet vereceklerine inanıyorum. Başta başhekim arkadaşımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum."​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdiKilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdi
ATHİB 9. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nın kazananları belli olduATHİB 9. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nın kazananları belli oldu

Mersin Namaz Vakitleri 18 Haziran Cuma

İmsak
03:30
Sabah
05:15
Öğle
12:48
İkindi
16:38
Akşam
20:10
Yatsı
21:47

Mersin Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Cuma

Barış Eczanesi
Akdeniz
Barış Eczanesi
Akdeniz
Barış Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hatay'da KGYS direğine çarpan otomobildeki polis öldü, eşi yaralandı

Hatay'da KGYS direğine çarpan otomobildeki polis öldü, eşi yaralandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Erzincan'da balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu

Erzincan'da balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak define aramak için kaçak kazı yapan 7 kişi tutuklandı

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak define aramak için kaçak kazı yapan 7 kişi tutuklandı

Siirt'te öğretmenlerin katkılarıyla bir ilkokula hobi ve oyun odası kazandırıldı

Siirt'te öğretmenlerin katkılarıyla bir ilkokula hobi ve oyun odası kazandırıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.