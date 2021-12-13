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Sağlık işçileri "eşit zam" talebinde bulundu

13.12.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert: - "Doktorlarımızın olağanüstü çabasının değerli görülmesine elbette biz de çok seviniyoruz. Üzüntümüz ek zammın sadece hekimler için düşünülmüş olmasındadır" - "Düzenlemenin geri çekilerek bütçe görüşmeleri sonrasına bırakılmasını ve bu süre zarfında 3 bakanlığın düzenlemeyi, gösterilen tepkileri de dikkate alarak yeniden ele alma kararını sağlık işçileri olarak yerinde buluyoruz"

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, "Doktorlarımızın olağanüstü çabasının değerli görülmesine elbette biz de çok seviniyoruz. Üzüntümüz ek zammın sadece hekimler için düşünülmüş olmasındadır." dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Servis önündeki otoparkta toplanan Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri adına basın açıklaması yapan Sert, son 2 yıldır sağlık kurum ve kuruluşlarında insanüstü bir çabayla pandemi mücadelesi verdiklerini hatırlattı.

İşçi-memur, bütün sağlık çalışanlarının bir ekip halinde kovid ile mücadele konusunda destan yazdığını vurgulayan Sert, yeni varyantlarla ağırlaşan koşullarda da hizmetin sürdüğünü ifade etti.

Mücadelelerinin ülkece alkışlanmasından mutlu olduklarını dile getiren Sert, şunları kaydetti:

"Bu mücadelenin ülkece alkışlanmasından, değer görmesinden mutlu olmuştuk. Pandeminin kahramanları sağlık çalışanlarının ek zamlarla ödüllendirilmesi konusunda, bu ekip içinde ayrım yapıldığını görmekten, sağlık çalışanı olarak sadece hekimlerin adlandırılmasından, sağlık işçisinin adının hiçbir şekilde anılmamış olmasından da bir o kadar üzüntü duyduk.

Doktorlarımızın bu olağanüstü çabasının değerli görülmesine elbette biz de çok seviniyoruz. Üzüntümüz, ek zammın sadece hekimler için düşünülmüş olmasındadır. Üzüntümüz, sağlık çalışanlarına müjde denilerek açıklanan düzenlemenin, diğer hiçbir sağlık çalışanını kapsamamasındadır."

Pandemiden kaynaklı bir ek zam olduğu takdirde bundan sosyal hizmet işçilerinin de faydalanması gerektiğini ifade eden Sert, "Düzenlemenin geri çekilerek bütçe görüşmeleri sonrasına bırakılmasını ve bu süre zarfında 3 bakanlığın düzenlemeyi, gösterilen tepkileri de dikkate alarak yeniden ele alma kararını sağlık işçileri olarak yerinde buluyoruz." diye konuştu.

Katılımcılar basın açıklamasının ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.​​​​​​​

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