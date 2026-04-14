Sağlık kontrolüne bile girmişti! Galatasaray Osimhen'in eski takım arkadaşını getiriyor

Galatasaray, yeni sezon için sol bek arayışında rotasını İtalya'da forma giyen sürpriz bir isme çevirdi. Listedeki ismin Osimhen ile yakınlığı da bilinirken Sarı-Kırmızılılar bu ismi tam 9 yıl önce sağlık kontrolünden geçirmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen
Trendyol Süper Lig’de sezonun son virajına girilirken zirvede yer alan Galatasaray, yeni sezon kadro planlamasını erkenden şekillendirmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekip, özellikle sol bek pozisyonu için dikkat çeken bir ismi gündemine aldı.

SOL BEKTE YENİ HEDEF

Galatasaray’ın transfer listesinde, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli’de forma giyen Mathias Olivera bulunuyor. Transfer Feed kaynaklı habere göre, sarı-kırmızılılar Uruguaylı oyuncu için girişim yapmayı planlıyor.

AVRUPA’DAN TALİPLERİ VAR

Olivera’ya talip olan tek kulüp Galatasaray değil. Başarılı sol bekle Atletico Madrid, Nottingham Forest, Sevilla ve West Ham United’ın da ilgilendiği belirtiliyor. Bu durum, transfer sürecinde rekabetin oldukça yüksek olacağını gösteriyor.

SON ANDA VAZGEÇİLMİŞTİ

Galatasaray, Olivera’yı daha önce de kadrosuna katmaya çok yaklaşmıştı. 2017/2018 sezonunun yaz transfer döneminde oyuncu sağlık kontrollerinden geçmişti. Ancak Uruguay basınında yer alan iddialara göre, futbolcunun babası ile menajeri arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle transfer son anda iptal edilmişti.

OSIMHEN'İN KANKASI

Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kattığı Osimhen ile de yakın dost olan İtalyan ekibinin 2022-2023 sezonunda kazandığı tarihi Serie A şampiyonluğunda aynı kadroda yer aldılar.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig son dakika galatasaray napoli Osimhen
