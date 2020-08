Sağlık müdürlüğünde korona virüs pandemisine karşı anonslu uyarı

Van İl Sağlık Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında şehir merkezinde vatandaşlar, “Değerli vatandaşlarımız korona virüs tedbirleri kapsamında lütfen her iki kişi arasında 1.5 metre mesafe olacak şekilde sosyal mesafe kurallarına uyalım” anonsu ile uyarıldı.

Van Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, korona virüs pandemisine karşı hastalığın yayılmasını, bulaşmasını önlemek ve en aza indirmek amacıyla ildeki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin desteğiyle alınan kararlar devam ederken İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda kentte, korona virüs kapsamında alınan kararlar ve tedbirler konusunda vatandaşları aralıksız bir şekilde bilgilendirmeye devam ediyor.

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, “Korona virüs pandemisine karşı ilimizde de ilk günden bu yana çalışmalarımız aralıksız devam ederken, olağan çabalarla salgının büyük bir hızla yayılmasına engel olmak için her gün yeni önlemleri duyurmaya ve vatandaşlara tedbirli olma yönündeki çağrılarımızda devam etmekte bu kapsamda özelikle yaşlılarımız için uyarılarımız oldu. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının riskli olduğunu ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını ve evlerinizde kalmanız sizler ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Yani bu virüs her yaş grubunu etkiliyor yaşlılarımıza sahip çıkalım” dedi.

İnsanların yoğunluk göstermiş olduğu ve bulaşın en çok yaygın olduğu yerler düğün, nişan sünnet ve taziye yerleri olmakla beraber bu risk daha da artırdığını ifade eden Doç. Dr. Sünnetçioğlu, “Virüsle enfekte olanların çoğu hastalığı belirtisiz yahut hafif atlatsa da nefes darlığı ve ağır zatürre tablosu ile hastaneye gelen yoğun bakım ihtiyacı olan genç hastalarımızda var dikkat edilmesi gerektiği konusunda lütfen uyarılarımızı önemseyin. Ayrıca Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımızca sağlık ekiplerimiz, şehir merkezini, banka, PTT, ve semt pazarlarını gezerek, korona virüs pandemisine karşı tedbir kapsamında anonslar yaparak çağrıda bulunmaktalar. Bulunduğumuz her ortamda maskelerimizi takmaya özen gösterelim. Mümkün olduğunca kalabalık ortamdan uzak duralım. Risk grubunda olan 65 yaş üzeri büyüklerimizi bulaş riskine karşı koruyalım. Unutmayalım ki kendi sağlığımızı korumak için, kurallara uymaya riayet edelim uymayanları uyaralım. Kıymetli vatandaşlarımızın hem kendi hem de sevdiklerinin, akraba, eş, dost, komşularının sağlıkları için uyarılarımızı dikkate almaları son derece önemlidir" şeklinde konuştu.