YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Sağlık müdürlüğünde korona virüs pandemisine karşı anonslu uyarı

Sağlık müdürlüğünde korona virüs pandemisine karşı anonslu uyarı

VAN HABERLERİ  | 14.08.2020 15:18 | Son Güncelleme

Van İl Sağlık Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında şehir merkezinde vatandaşlar, “Değerli vatandaşlarımız korona virüs tedbirleri kapsamında lütfen her iki kişi arasında 1.5 metre mesafe olacak şekilde sosyal mesafe kurallarına uyalım” anonsu ile uyarıldı.Van Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, korona virüs pandemisine karşı hastalığın yayılmasını, bulaşmasını önlemek ve en aza indirmek amacıyla ildeki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin desteğiyle alınan kararlar devam ederken İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda kentte, korona virüs kapsamında alınan kararlar ve tedbirler konusunda vatandaşları aralıksız bir şekilde bilgilendirmeye devam ediyor.Van İl Sağlık Müdürü Doç.

Van İl Sağlık Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında şehir merkezinde vatandaşlar, “Değerli vatandaşlarımız korona virüs tedbirleri kapsamında lütfen her iki kişi arasında 1.5 metre mesafe olacak şekilde sosyal mesafe kurallarına uyalım” anonsu ile uyarıldı.
Van Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, korona virüs pandemisine karşı hastalığın yayılmasını, bulaşmasını önlemek ve en aza indirmek amacıyla ildeki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin desteğiyle alınan kararlar devam ederken İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda kentte, korona virüs kapsamında alınan kararlar ve tedbirler konusunda vatandaşları aralıksız bir şekilde bilgilendirmeye devam ediyor.
Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, “Korona virüs pandemisine karşı ilimizde de ilk günden bu yana çalışmalarımız aralıksız devam ederken, olağan çabalarla salgının büyük bir hızla yayılmasına engel olmak için her gün yeni önlemleri duyurmaya ve vatandaşlara tedbirli olma yönündeki çağrılarımızda devam etmekte bu kapsamda özelikle yaşlılarımız için uyarılarımız oldu. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının riskli olduğunu ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını ve evlerinizde kalmanız sizler ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Yani bu virüs her yaş grubunu etkiliyor yaşlılarımıza sahip çıkalım” dedi.
İnsanların yoğunluk göstermiş olduğu ve bulaşın en çok yaygın olduğu yerler düğün, nişan sünnet ve taziye yerleri olmakla beraber bu risk daha da artırdığını ifade eden Doç. Dr. Sünnetçioğlu, “Virüsle enfekte olanların çoğu hastalığı belirtisiz yahut hafif atlatsa da nefes darlığı ve ağır zatürre tablosu ile hastaneye gelen yoğun bakım ihtiyacı olan genç hastalarımızda var dikkat edilmesi gerektiği konusunda lütfen uyarılarımızı önemseyin. Ayrıca Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımızca sağlık ekiplerimiz, şehir merkezini, banka, PTT, ve semt pazarlarını gezerek, korona virüs pandemisine karşı tedbir kapsamında anonslar yaparak çağrıda bulunmaktalar. Bulunduğumuz her ortamda maskelerimizi takmaya özen gösterelim. Mümkün olduğunca kalabalık ortamdan uzak duralım. Risk grubunda olan 65 yaş üzeri büyüklerimizi bulaş riskine karşı koruyalım. Unutmayalım ki kendi sağlığımızı korumak için, kurallara uymaya riayet edelim uymayanları uyaralım. Kıymetli vatandaşlarımızın hem kendi hem de sevdiklerinin, akraba, eş, dost, komşularının sağlıkları için uyarılarımızı dikkate almaları son derece önemlidir" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Varis tedavisi ile yaşam kalitesini artırmak mümkün

Varis tedavisi ile yaşam kalitesini artırmak mümkün

Sivasspor'da 5 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

Sivasspor'da 5 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

Salgınla mücadele sürecinin el emekleri Hanımeli Sokağı’nda hayat buldu

Salgınla mücadele sürecinin el emekleri Hanımeli Sokağı’nda hayat buldu

Van Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
03:41
Sabah
05:13
Öğle
12:16
İkindi
16:03
Akşam
19:09
Yatsı
20:35

Van Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Merkez Eczanesi
Ipekyolu
Sibel Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Çelebi Eczanesi
Ercis
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da

Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Van Adliyesi Yeni Binasına Taşındı

Van Adliyesi Yeni Binasına Taşındı

Çadır kentte tüp kuyruğu

Çadır kentte tüp kuyruğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.