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Sağlık personeline esnaflarda destek oluyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 21.03.2020 17:27 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sağlık personeline esnaflarda ‘Çorbada bizimde tuzumuz olsun’ diyerek destek olmaya başladı.AK Parti Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sağlık personeline esnaflarda ‘Çorbada bizimde tuzumuz olsun’ diyerek destek olmaya başladı.
AK Parti Kdz. Ereğli Belediyesi Meclis Üyesi, Kızılay Kdz. Ereğli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorba dükkanı ortaklarından Kürşat Yağız koronavirüs salgını nedeniyle yoğun şartlarda görev yapan 112 ve hastanelerin acil servislerinde görev yapan sağlık personeline destek vermek amacıyla ücretsiz çorba servisi yapma kararı aldı. Yağız konuya ilişkin yaptığı açıklamada ’ülkemizde yaşanan Koronavirüs salgını nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte elbette işin en zor kısmını sağlık çalışanlarımız yürütüyor. Kendi sağlıklarını riske atarak başkalarının hayatlarını kurtarmayı öncelikli görev sayan sağlık çalışanlarımıza bende bir esnaf olarak destek vermek istedim. Bu nedenle Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi, Özel Anadolu Hastanesi ve Özel Echomar Hastanesi ile 112’de gece görev yapan tüm çalışanlara ücretsiz çorba servisi yapmayı düşündük. Talep eden sağlık çalışanlarımıza gece istedikleri saatte bizleri arayarak talep etmeleri durumunda ücretsiz çorba ikramımızı yapacağız. ’Çorbada bizim de tuzumuz olsun’ diyerek sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek istedik’ dedi.
Dün geceden itibaren hastanelerin acil servislerinde ve 112 servislerinde görev yapan sağlık personeline çorba servisi yapmaya başlanırken, sağlık çalışanları da vatandaşların yanı sıra esnaflarında kendilerine destek vermesi karşısında mutlu olduklarını belirterek teşekkür etti.

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