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Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan Hemşireler Günü mesajı

12.05.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan Hemşireler Günü mesajı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Hemşireler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Durmuş, mesajında "Sağlık sisteminin omurgası olan hemşireler, bir Hemşireler Günü'ne daha sorunların girdabında, buruk bir şekilde giriyorlar. Buruklar çünkü yaşadıkları sorunlar pandemi süreciyle daha da derinleşti." ifadelerini kullandı.

Hemşirelerin görev tanımlarının net çizilmemiş olması ve uygulamalardan kaynaklı sorunlar nedeniyle hemşirelik mesleğinin geleceğinin risk altında olduğu değerlendirmesinde bulunan Durmuş, OECD ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de bir hemşirenin, 4 hemşirenin yapması gereken işi tek başına yaptığını belirtti.

Durmuş, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı yasal adımlar atılmış olmasına rağmen bu konuda toplumsal duyarlılık gerektiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Tüm bunların yanında 14 Mart Tıp Bayramı'nda Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamaları önemli buluyoruz. Sabit ek ödemelerin merkezi bütçeye aktarılarak tek kalemden ödenecek olması, merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak ek ödemelerde artış yapılacak olması, ücretlerde yapılacak iyileştirmenin emekliliğe de yansıyacak olması, 3600 ek göstergeden yararlanacak olanların kapsamının genişletilmesi, sağlık çalışanlarına şiddetin katalog suç sayılacak olması ve malpraktis davalarına karşı kurul oluşturulması... Sayın Cumhurbaşkanı'nın hayata geçirileceğini söylediği bu düzenlemelerin bir an önce uygulamaya geçmesini bekliyoruz. Geç kalınmış olsa da tüm bunlar yerinde düzenlemelerdir ve hemşireler dahil fedakar sağlık çalışanlarının tamamı bu hususlarda iki aydan beri adım atılmasını beklemektedir."

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