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Sağlık-Sen Giresun Şubesi’nden sağlık çalışanlarına destek ziyareti

GİRESUN HABERLERİ  | 09.04.2020 17:25 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Giresun Şubesi, Korona virüs ile mücadele ederken enfekte olan sağlık çalışanlarına ikramlarda bulundu.Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen Giresun Şubesi tarafından Giresun genelindeki hastanelerde koronavirüs ile mücadele ederken enfekte olan ve serviste tedavi gören sağlık çalışanlarına kuruyemiş, kuru incir ve meyvelerden oluşan gıda paketi ikram edildi.Sağlık-Sen Giresun Şube Başkanı Kerim Süral yaptığı açıklamada “Koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarımız ile bir şekilde enfekte olan ve hastanede tedavi gören sağlık çalışanlarımıza üyemiz olup olmadığına bakılmaksızın kendilerine tedavi sürecinde başta fındık olmak üzere destekleyici meyveler, kuru incir ve karışık çerezden oluşan paket ikram ettik ve kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.

Sağlık-Sen Giresun Şubesi’nden sağlık çalışanlarına destek ziyareti

Sağlık-Sen Giresun Şubesi, Korona virüs ile mücadele ederken enfekte olan sağlık çalışanlarına ikramlarda bulundu.
Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen Giresun Şubesi tarafından Giresun genelindeki hastanelerde koronavirüs ile mücadele ederken enfekte olan ve serviste tedavi gören sağlık çalışanlarına kuruyemiş, kuru incir ve meyvelerden oluşan gıda paketi ikram edildi.
Sağlık-Sen Giresun Şube Başkanı Kerim Süral yaptığı açıklamada “Koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarımız ile bir şekilde enfekte olan ve hastanede tedavi gören sağlık çalışanlarımıza üyemiz olup olmadığına bakılmaksızın kendilerine tedavi sürecinde başta fındık olmak üzere destekleyici meyveler, kuru incir ve karışık çerezden oluşan paket ikram ettik ve kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu zorlu süreçle mücadele eden ve hastanelerde tedavi gören sağlık personelimize hem moral ve destek vermek için ziyarette bulunduk hem de istek ve taleplerini dinleme fırsatını yakaladık” dedi.

Sağlık-Sen Giresun Şubesi’nden sağlık çalışanlarına destek ziyareti

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Bulancak
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