YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Sağlık-Sen haziran ayına ilişkin "sağlıkta şiddet" raporunu açıkladı

Sağlık-Sen haziran ayına ilişkin "sağlıkta şiddet" raporunu açıkladı

17.07.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rapora göre, haziran ayında yaşanan 13 şiddet olayında 15 sağlık çalışanı mağdur oldu - Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş: - "Her kurum ve şahsın dahil olduğu acil eylem planı ile bu toplumsal illetle mücadele etmekten başka çıkar yol bulunmuyor. Bu noktada Bakanlığı öncü rol üstlenmeye davet ediyoruz"

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), sağlık emekçilerine yönelik haziran ayındaki 13 şiddet olayında, 15 çalışanın mağdur olduğunu bildirdi.

Haziran ayına ilişkin "sağlıkta şiddet" raporunu açıklayan sendikadan yapılan açıklamada, aşılama çalışmalarının yoğunlaştığı ve vaka sayılarının düşmeye başladığı geçen ayda da sağlık çalışanlarına şiddetin devam ettiği belirtildi.

Sağlık emekçilerine yönelik 13 şiddet vakası yaşandığı vurgulanan açıklamada, 17 saldırganın yer aldığı bu vakalar dolayısıyla 15 sağlık çalışanının mağdur olduğu kaydedildi.

Bu yılın ilk 6 ayında 140 sağlık çalışanının, 173 saldırganın şiddetine maruz kaldığına işaret edilerek, sağlık birimlerindeki güvenlik önlemlerinin artırılmasının ve cezai müeyyidelerin kararlılıkla uygulanmasının şiddet olaylarını önlemeye yetmeyeceğine dikkat çekildi.

Haziranda yaşanan şiddet vakalarının 3'ünde hastaların, 4'ünde ise hasta yakınlarının rol aldığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Olayların 8'i hastanelerde, 2'si aile sağlığı merkezlerinde, 3'ü ise saha çalışmaları sırasında meydana geldi. Yaşanan şiddet olaylarının 12'sinin hem fiili hem sözlü, birinin sözlü olarak meydana gelmiş olması dikkat çekicidir. Şiddet olaylarının hedefindekiler, bu ay çoğunlukla doktorlar oldu. Haziran ayında saldırıya uğrayanların 9'u doktor oldu."

Açıklamada, şiddet olaylarına sebebiyet veren 17 saldırganın sadece 2'sinin tutuklandığı, 7 saldırganın serbest bırakıldığı, 2 saldırgan hakkında arama kararı çıkartıldığı, 4 saldırgan hakkında hiçbir işlem yapılmadığı, 2 saldırgan hakkında ise soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artık rutine döndüğünü ifade etti.

Durmuş, "Sağlık Bakanlığından adli ve kolluk birimlerine, eğitim kurumlarından medya organlarına topyekun her kurum ve şahsın dahil olduğu acil eylem planı ile bu toplumsal illetle mücadele etmekten başka çıkar yol bulunmuyor. Bu noktada Bakanlığı öncü rol üstlenmeye davet ediyoruz." görüşünü paylaştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
9 günlük tatilin ilk günü! Yoğunluk başladı9 günlük tatilin ilk günü! Yoğunluk başladı
PARTNERSerel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışıSerel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başkent Spor Zirvesi'ne katıldı:CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başkent Spor Zirvesi'ne katıldı:

Ankara Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:38
Sabah
05:27
Öğle
13:00
İkindi
16:56
Akşam
20:23
Yatsı
22:04

Ankara Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cumartesi

Çayyolu Eczanesi
Cankaya
Derin Eczanesi
Cankaya
Düzgün Eczanesi
Cankaya
Göksenin Eczanesi
Cankaya
Güldal Eczanesi
Cankaya
Hüner Eczanesi
Cankaya
Lavanta Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Adana Demirspor'un sağ beki Svensson: "Belhanda ve Balotelli gibi iyi takım arkadaşlarım var"

Adana Demirspor'un sağ beki Svensson: "Belhanda ve Balotelli gibi iyi takım arkadaşlarım var"

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak

1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.