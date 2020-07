Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şubeden döner sermaye açıklaması

Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, döner sermaye sisteminin sağlık çalışanlarının en temel sorunu olduğunu ifade etti.

Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, döner sermaye ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Özdemir, Türkiye’nin dünyanın en kapsamlı ve en donanımlı sağlık sistemlerinden birine sahip olduğunu ifade ederek, "Pandemi sürecinde bir defa daha test edilen bu sistem, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştır. Elbette sistem ne kadar iyi olursa olsun ve ne kadar teknolojik donanıma sahip bulunursa bulunsun; onu işleten, ayakta tutan, memnuniyeti had safhaya yükselten, fedakar sağlık çalışanlarıdır. Bu manada sağlık çalışanları ordumuz, pandemi süreci öncesinde olduğu gibi salgına karşı canları pahasına yürüttükleri amansız mücadelede de bu hakikati tüm çıplaklığıyla ortaya koymuşlardır. Açıkça söylemek gerekirse sağlık sistemimiz, kutsal görevlerini her koşul ve şartta üstün fedakarlıklarla yürüten sağlık çalışanlarımız sayesinde milletimizin sığındığı en güvenli liman olmuştur. Hemşiresinden doktoruna, ambulans şoföründen sağlık teknikerine yüz binlerce sağlık çalışanının ortak alın teri, bu limanın yegane can suyudur" dedi.