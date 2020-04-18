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Sağlık-Sen, Kırşehir’de sağlıkçıların motivasyon ve ihtiyaçlarının karşılanmasında öncülük yapıyor

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 18.04.2020 12:34 | Son Güncelleme

Kırşehir Sağlık-Sen Şubesi, Covid-19 salgını ile başlayan süreçte sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarının karşılanması noktasında öncülük yapıyor.Sendika Başkanı Yasin Yücesan, şehrin dinamiklerini sağlık çalışanları için seferber ettiklerini söyledi.

Sağlık-Sen, Kırşehir’de sağlıkçıların motivasyon ve ihtiyaçlarının karşılanmasında öncülük yapıyor

Kırşehir Sağlık-Sen Şubesi, Covid-19 salgını ile başlayan süreçte sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarının karşılanması noktasında öncülük yapıyor.
Sendika Başkanı Yasin Yücesan, şehrin dinamiklerini sağlık çalışanları için seferber ettiklerini söyledi. Kırşehir’de, marketler zincirinden birisinin hekimler ve sağlık çalışanları için hediye paketleri hazırlayarak alış veriş çekleri hediye etmesi süreci ile şehrin önemli yerel markalarından bir su firması, sağlık çalışanlarının ihtiyacı için 300 koli su hazırladığını duyurdu. Sendikanın girişimleriyle Kırşehir Valiliği’nin talimatı sonucu şehirde resmi kurumlara ait misafirhaneler ve bir yurt sağlık çalışanlarına tahsis edildi’ diyen Sendika Başkanı Yasin Yücesan, "Sağlık çalışanlarımızın gerekli her türlü ihtiyacının karşılanmasında devletimiz ve STK’lar öncülük yapıyor. Bizler de şehrimizin dinamiklerini harekete geçirerek her zaman yanlarında olduklarını göstermek istedik. Bir ricamız firmalarımız tarafından adeta bir sorumluluk gibi algılandı. Herkes, çalışanların moral motivasyonunu yüksek tutmak için adeta bir seferberlik yaptı" dedi.
Dünyanın ve Türkiye’nin salgın nedeniyle bir sınavdan geçtiğini belirten Yücesan, "Şimdiye kadar zor günleri birlikte geride bıraktık. İçinde bulunduğumuz zor süreci de birlikte atlatacağız. Evinden ve ailesinden uzakta kalan, gece gündüz demeden çalışan, fedakar ve bir o kadar özverili kahraman sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah bir daha bugünleri yaşatmasın. Sağlık çalışanlarımız geçekten canla başla çalışıyorlar. Vefalı, korkusuz insanlar"ifadelerini kullandı.

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