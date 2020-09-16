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Sağlık-Sen’den Kula’da mobbing iddiası

MANİSA HABERLERİ  | 16.09.2020 13:16 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu Kula İlçe Sağlık Müdürünün canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına mobbing uyguladığını iddia ederek, sağlık çalışanlarının tükenme noktasına geldiğini söyledi.

Sağlık-Sen’den Kula’da mobbing iddiası

Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu Kula İlçe Sağlık Müdürünün canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına mobbing uyguladığını iddia ederek, sağlık çalışanlarının tükenme noktasına geldiğini söyledi. Irgatoğlu, konuya başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Manisa Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğünün el atmasını istedi.
Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu korona virüsle mücadelede en ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarının her kesim tarafından kahraman olarak gösterilmesine rağmen Kula ilçesindeki sağlık çalışanlarına uygulanan çeşitli mobbing uygulamaları ile sağlıkçıların çalışma motivasyonlarını kaybettiğini belirtti. Irgatoğlu, “Tüm dünyada hızla etkisini göstermeye devam eden Covid-19 pandemisi bilindiği üzere ülkemizde de aynı şekilde ciddiyetini göstermektedir. Bu dönemde şartların zorluğuna rağmen mesleklerini icra ederken insani değeri yüksek bir fedakarlık örneği gösteren sağlık çalışanları tüm kamuoyu nezdinde takdirle karşılanmakta ve kahraman olarak kabul edilmektedir. Maalesef taraflı tarafsız herkesin alkışladığı sağlık çalışanları Kula İlçe Sağlık Müdürlüğünde kendi kurum amirleri tarafından çeşitli baskı ve zorlamalarla uzun bir süredir mobbinge uğramaktadırlar. Göreve başladığı günden itibaren çalışanlarını köle olarak gören Kula İlçe Sağlık Müdürü bununla da kalmayıp kendi egosunu tatmin etmenin yanı sıra muhtemel ki yaşadığı problemleri de çalışanlarına yansıttığının farkında olmadığından kendi personelini sürekli olarak değersizleştirmiş ve de çalışma motivasyonlarını yok etmiştir. Bir fırsat bulsalar çalışma yerlerini hatta hizmet verdikleri şehri terk etme duygusuyla işe gidip gelmeye mecbur kalan sağlık çalışanları içerisinde bulunulan pandemi süreci dolayısıyla bugüne kadar dayanmaya çalışmış ve de vatandaşların sağlığını korumak için büyük bir başarı ortaya koymuşlardır. Şu bilinmelidir ki Hakkaniyetten uzak olan birçok genel problemle birlikte yereldeki bir yöneticinin zulmüne maruz kalan ve fakat fedakarca görevlerini yerine getiren sağlık çalışanları kesinlikle sahipsiz değildir. İl Sağlık Müdürlüğünün de bütün boyutlarıyla hakim olduğu bu durum, daha fazla sürdürülebilir değildir.” dedi.
Sağlık-Sen Manisa Şubesi olarak, başta Sağlık Bakanı olmak üzere, Manisa Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğüne seslendiklerini kaydeden Irgatoğlu şunları söyledi: “Baştan aşağıya sirayet eden bu huzursuzluk ortamı hem sağlık çalışanlarını hem de vatandaşlarımızı riske atmaktadır. Sağlık çalışanları mutsuz olursa bu mücadeleyi kazamayacağımız aşikardır. Verimliliği ve kaliteyi aşağıya çekecek yeterince etken varken bir de yerel yöneticilerin iş bilmezlikleri sebebiyle pandemi ile mücadele daha da zorlaştırılmamalıdır. Bir an evvel, amasız, fakatsız ve gerekli yaptırımlarla birlikte bu zulme bir son verilmeli ve kendi egosu yüzünden böylesine hassas bir dönemi riske atan Kula İlçe Sağlık Müdürü görevden alınmalıdır. Sağlık-Sen Manisa Şubesi olarak çalışanlarımızın yanında olduğumuz bilinmeli ve de sürecin takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır.”

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