Sağlık turizmi, Kocaeli'de 7'ncisi düzenlenecek forumda ele alınacak

KOCAELİ (AA) - Sağlıkta Kalite için İnovasyon Derneğince (SAKİD) düzenlenen Ulusal Sağlıkta Kalite Forumu'nun 7'ncisi, "Sağlık Turizmi-Uluslararası Sağlık Hizmetleri" konu başlığında 23-24 Eylül'de Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Etkinliğin tanıtımı için Kocaeli Ticaret Odasında düzenlenen toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, sanayi kenti Kocaeli'nin turizm ve sağlık turizminde potansiyeli bulunduğunu, sağlık altyapısı bakımından gittikçe artan değere sahip olduğunu anlattı.

Kentin 18 özel, 10 kamu ve bir üniversite hastanesiyle ciddi anlamda potansiyele sahip olduğunu, yakın zamanda Şehir Hastanesinin de açılacağını belirten Pehlevan, "Kocaeli, hem ulaşım hem lojistik açısından, deniz, dağ, kayak turizmi olan, iki denize kıyısı olan, Sapanca gibi muhteşem göle ev sahipliği yapan bir kent. Uluslararası sağlık turizminden daha fazla pay almalı. İyi yetişmiş Türk hekim grubuna, sağlık personeline sahip. Dünyada örnek gösterilen hekimlerimiz var. Uluslararası sağlık turizmi açısından standartların üzerinde hizmet verebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen de sanayi dışında aynı zamanda turizm kenti olan Kocaeli'de, yılda yaklaşık 10 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını söyledi.

"Denizimiz, doğamız, kültür turizmimiz, sağlık, spor turizmimiz son 2-3 yılda çığır atladı." diyen Taşdelen, "Ulaşımın verdiği koşullar, ilimizi turizm kenti olma yolunda hızla ilerletiyor. Sağlık turizmine de ilimiz tüm imkanlarıyla hazır durumda. Turizm altyapısı açısından eksiğimiz yok. Tanıtım açısından yol almamız gerekir." ifadelerini kullandı.

- "Termal turizm, sağlık turizminin parçası olarak önem arz ediyor"

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve SAKİD Başkanı Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ise Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Ticaret Odasının katkılarıyla geniş kapsamlı, sektörde öncü kurum ve kuruluşların bir araya geleceği bir etkinlik organize ettiklerini anlattı.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde 23-24 Eylül'de sağlık turizmiyle ilgili Türkiye'den çok kıymetli kişilerin katılacağı toplantı yapacaklarını bildiren Cantürk, şu bilgileri paylaştı:

"Bu toplantı, Türkiye'nin sağlık turizmine katkıda bulunabileceği gibi önemli turizm destinasyonlarından biri olabilecek Kocaeli için de büyük açılım olacaktır. Kocaeli, önemli noktada. Sabiha Gökçen Havaalanı'na İstanbul kadar yakın, Bursa'ya, Ankara'ya, Karadeniz'e çok yakın. Bu potansiyeli nasıl harekete geçirebiliriz? Kocaeli ile ilgili açılımı da paylaşacağız. Kocaeli'de ayrıca yaşlı turizminin önemli olduğunu düşünüyoruz. Avrupa'dan her yıl çok sayıda yaşlıyı sıcak ülkelere gönderiyorlar ve ciddi turizm potansiyeli yaratıyorlar. Kocaeli, Türkiye, bu destinasyonlardan biri olabilir. Termal turizm, sadece ilimiz için değil, çevredeki iller açısından da sağlık turizminin parçası olarak önem arz ediyor."

Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Gezer de sağlık tesislerinin daha fazla hizmet sunabilecek durumda olduğunu belirterek, "Yaşlı ve engelli turizmiyle ilgileniyoruz. İşin ticari boyutunda da yatırım yapacak arkadaşlarımız var. Avrupa Birliği (AB) fonlarını da kullanarak, nitelikli, ilimize de fayda sağlayacak projeleri hayata geçirebiliriz. Engelli turizminde Kuzey Avrupa ülkeleri yıllık yaklaşık 40 ile 100 bin avro arasında 3 aylık ödeme yapıyor. Bu paraları ilimize getirebiliriz." şeklinde konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ise ülkenin Kocaeli başta olmak üzere sağlık turizminde önemli kapasiteye sahip olduğunu dile getirerek, kentin tarihi, coğrafi konumu, doğası, sportif altyapısı, konaklama kapasitesi ve sağlık tesisleriyle değerlendirildiğinde orta vadede fırsatlardan faydalanabileceğini gördüklerini kaydetti.

