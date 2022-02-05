Sağlıkçılara "hayat kurtarma yolu" açan ekipler hastalara umut oluyor

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Kış mevsiminin zorlu geçtiği Ağrı'da İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan köylerin yanı sıra hayat kurtarmaya çalışan sağlık ekiplerinin de yolunu açmak için yoğun mesai yapıyor.

Yılın yarısı kar altında geçen kentte görevli karla mücadele ekipleri, insanların mağdur olmaması için gece, gündüz adeta karla savaşıyor.

Ekipler, 4 bin 817 kilometre yol ağında kesintisiz ulaşım sağlanması ve vatandaşların mağdur olmaması için 81 iş makinesi, 8 mobil destek aracı ve 91 personelle karla mücadele ediyor.

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü şehirde, kar ve tipiye karşın mesai gözetmeksizin yolları ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, hasta vatandaşlara da umut oluyor.

- Zamanla yarış

Ekipler, son yılların en çetin kışının yaşandığı ve önceki yıllara göre daha fazla karın yağdığı kentte, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köylerde hastalananların sağlık ekiplerince hastanelere yetiştirilmesi için zamanla yarışıyor.

Yer yer 2 metreyi bulan karlı yolların ulaşıma açılmasıyla sağlık ekiplerince evlerinde ilk müdahaleleri yapılan hastalar, ardından ambulanslarla en yakın hastanelere ulaştırılarak tedavi altına alınıyor.

Devletin şefkat elini vatandaşlara uzatan İl Özel İdaresi, sağlık ve jandarma ekipleri, vatandaşların teşekkürü ve duasıyla moral buluyor.

İl merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Ağrı ile Kars'ın Kağızman ilçesi sınırında bulunan Başkent köyünde yaşayan 74 yaşındaki Cemile Akboğa rahatsızlandı.

Yüksek rakımlı bölgede yer alan ve sık sık etkili olan tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapalı bulunan köydeki Akboğa'nın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

- Kar ve tipide hastalara ulaşmaları kolay olmuyor

Bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, tipiye rağmen zorlu bir çalışmanın ardından yolu ulaşıma açarak ambulansla kendilerini takip eden sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.

Köy içinde bulunan yolların dik yokuşlu olması nedeniyle ambulansla eve kadar gidemeyen ekipler, yaklaşık yarım kilometre yürüyüp hastanın bulunduğu eve ulaştı.

Sağlık ekipleri, çeşitli rahatsızlıkları bulunan yaşlı kadınını evde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra jandarma ekipleri ve köylülerin de desteğinde sedyeyle ambulansa taşıdı. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akboğa'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hasta yakını Salih Babayiğit, AA muhabirine, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yollarının sürekli İl Özel İdaresi ekiplerince açıldığını söyledi.

- Köylüler sağlık ve karla mücadele ekiplerine minnettar

Köyde kışın hastaların olduğunu ve bunların ekiplerce zamanında hastaneye kaldırıldığını belirten Babayiğit, şöyle konuştu:

"Köyümüz il merkezine en uzak köylerdendir. Bulunduğumuz yer çok yüksek ve bölgede sürekli tipi etkili oluyor. Kar ve tipi nedeniyle yollarımız kapanıyor ama sağ olsun ekipler bizi mağdur etmiyor ve yollarımızı açık tutmak için ellerinden geleni yapıyor. Allah devletimizden ve ekiplerden razı olsun. Gerçekten de zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Köyde hemen hemen her gün tipi oluyor. Geçen sene de hasta vatandaşlar oldu ve paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı."

İl Özel İdaresi operatörü Mustafa Çelik de yolları açık tutmak için mesai kavramı gözetmeksizin çalıştıklarını anlattı.

Çelik, "Yaklaşık 2 haftadır etkili olan kar ve tipiden dolayı yolları açmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Köy yollarını açtığımızda vatandaşların yüzündeki mutluluk ve heyecan bizi motive ediyor. Sayın Valimiz, genel sekreterimiz ve birim amirlerimizin çalıştığımız yollarda sürekli bizi ziyaret etmesi bize ayrı bir heyecan veriyor." ifadelerini kullandı.

