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Sağlıkkent Konutları’nda daireler teslim ediliyor

İHA İHA
31.01.2024 13:14 | Son Güncelleme:
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Pandemi döneminde özveriyle çalışan sağlık personeli için hayata geçirilen Sağlıkkent Konutları’nda yarın anahtar teslim programı düzenlenecek.

Sağlıkkent Konutları’nda daireler teslim ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kent Konut aracılığıyla Sağlıkkent Konutları projesini tamamladı. Pandemi döneminde büyük özveriyle çalışan sağlık personeli için hayata geçirilen projede yarın saat 14.00’te teslim töreni yapılacak. 502 daireden oluşan Sağlıkkent Konutları’nın teslim programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ve sağlık çalışanları katılacak.

Büyükşehir iştiraklerinden Kent Konut tarafından tamamlanan proje, pandemi döneminde Başkan Tahir Büyükakın’ın talimatıyla gündeme gelmişti. Pandemi sürecinin ardından 14 Mart Tıp Bayramında Büyükşehir tarafından İzmit Sepetçi’de Sağlık Çalışanları Hatıra Ormanı kurulmuştu. Ormanlık alanda düzenlenen programda konuşan Başkan Büyükakın, Kocaeli’de sağlık çalışanları için konut müjdesini vermişti. Sağlık çalışanları arasında sevinçle karşılanan bu haberin ardından Kent Konut harekete geçmişti.

Toplam 36 bin 93 metrekare alan üzerinde inşa edilen, her ihtiyaca yönelik farklı konut tiplerinin bulunduğu projede, ticari alanlar, açık otoparklar ve çocuk oyun alanları bulunuyor. Ayrıca geniş yeşil alana yer verilerek ekolojik düzeni sağlayacak yağmur suyu toplanıp tekrar kullanılacak, bu geri kazanım sayesinde site sakinleri aidattan tasarruf sağlayacak.

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