Sağlıklı atıştırmalık arayanlar için şekersiz top kek tarifi nasıl yapılır?

Son yıllarda sağlıklı beslenmenin hayatımıza girmesiyle tatlı hamurişleri elde etmek için farklı tarifler kullanılmaya başlandı. Ancak şekeri çıkarmak tatlı ihtiyacını karşılamamayı gerektirmiyor. Şekersiz top kek tarifi ile yine lezzetine doyamayacağınız bir çay saatine imza atabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olansa şekerin yerini tutacak meyvelerden yardım almak.

İçine rafine şeker koymadan lezzetli mi lezzetli bir top kek tarifi hazırlamak için en büyük destekçiniz muz olacak. Düşük kalorisi ve hızlı hazırlanan tarifi ile vazgeçilmezleriniz arasına girecek şekersiz top keki fırına sürdüğünüzde evinizi saracak nefis kokular da istediğiniz lezzeti yakalayacağınızın ipucu olacak. İşte şekersiz top kek tarifi için videolu anlatım:

ŞEKERSİZ TOP KEK TARİFİ

Malzeme:

3 adet ezilmiş muz,

2 yumurta,

1,5 paket kabartma tozu,

1 su bardağı tam buğday unu,

1 su bardağı beyaz un,

3/4 bardak sıvı yağ

Yapılışı:

Muzlar ezici yardımıyla püre haline getirildikten sonra, 2 tane yumurta bir kaseye kırılır.

Yumurtalar çırpılır, çırpıldıktan sonra muzun üzerine eklenir. Spatula yardımıyla karıştırılır.

İçine un ve sıvı yağ ilave edilir.

Bu tarifi yaparken mikser kullanmamak gerekir, spatula yardımıyla karıştırılırsa daha başarılı bir kek yapmış oluruz.

Bir süre karıştırdıktan sonra üzerine buğday unu eklenir. Ardından karıştırmaya devam edilir.

Üzerine kabartma tozunu ekledikten ve hamur rengini aldıktan sonra, şekersiz top kek pişirmek için kalıbına konulabilir.

ŞEKERSİZ TOP KEK NASIL PİŞİRİLİR?

Hazır hale getirilen hamuru, kalıplara bölüştürüp fırında pişirmek gerekir. Bunun için bir dondurma kaşığından yararlanabilirsiniz. Hamur kalıplara konur.

Top kek yapmak için özel delikleri olan bir tepsi kullanılır ve içine kağıtlar yerleştirilir. Evinizde bunlardan bulunmayabilir. Isıya dayanıklı cam kaseleri iyice yağladıktan sonra top kekleri oraya koyup pişirebilirsiniz. Ya da silikon kalıpları da yağlayıp fırın tepsisine dizerek pişirebilirsiniz.

Malzeme hazırlığı sırasında fırın 200 dereceye getirilmeli ve önden ısıtılması sağlanmalıdır. Kalıplara konulan top kekler fırına verilir. 15 dakika sonra kabarmış ve yenmeye hazır halde olacaklardır.

ŞEKERSİZ TOP KEK NASIL SERVİS EDİLİR?

200 derecede 15 dakika kadar fırında pişirilen top kekler artık fırından çıkartılabilir.

Top keklerin soğumaları beklenir. Bu kekler çocukların beslenmesine konabilir. Diyet yapanlar da ara öğünlerinde, çay ve kahvenin yanında keyifle tüketebilirler.

İçinde taze muz olduğu için, piştiği günün ertesi güne kalacaksa eğer, buzdolabında saklanması tavsiye edilir.

Afiyet olsun.



