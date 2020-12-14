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Sağlıklı biliyoruz ama fazlası kansere neden olabilir!

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 14.12.2020 16:04 | Son Güncelleme:
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Sağlıklı biliyoruz ama fazlası kansere neden olabilir!

Kanserde genetik etkenler yüzde 5-10 arasında sorumlu olsalar da, hastalığın yüzde 90-95 oranında çevresel faktörlerden etkileniyor. Çağımızın hastalığı olan kanserden korunmak için, doğru yiyecekler tüketmek oldukça önemli.

Kanser, dünya üzerinde ölümlerin en yaygın nedenlerinden biri olarak gösterilir. Alkol ve sigara tüketmek, sağlıksız beslenmek ve stres, kanser vakalarının artmasına neden olabilir. Genetik faktörler bir yana, doğru besinler tüketerek sağlığınızı koruyabilirsiniz.

'KIRMIZI ET TÜKETİMİNİ SINIRLANDIRIN'

Kanser hastalığında çevresel faktörlerin yüzde 30'unu da beslenme alışkanlıkları oluşturduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, "Dolayısıyla sağlıklı beslenerek aslında kanserden yüzde 30 gibi bir oranda korunabiliriz. Üstelik sağlıklı beslenmek, her gün 30 dakika tempolu yürümek ve ideal kilo aralığında kalmak gibi 3 önemli kurala dikkat ettiğimizde bu oran 40'lara kadar yükselebilir. ilk olarak çok çeşitli sebzeler, meyveler tüketmelidir. Tahıl ve kurubaklagili ihmal etmemeli. Haftada en az 2-3 gün mutlaka balık tüketmeli. Kırmızı et tüketimini ise sınırlandırmak gerekiyor. Şekerden uzak durmakta çok etkilidir. Bağırsaklarımızda iyi ve kötü bakteriler denge halindedir. Ancak kötü beslenme, sigara, stres ve alkol gibi çevresel etkenlerden dolayı bu denge bozulabiliyor. Bu sebeple dengenin bozulmaması için yoğurt gibi doğal probiyotik kaynaklardan yararlanmanız gerekmektedir. Kansere karşı koruyucu olan tekli ve çoklu doymamış yağ asitlerini içeren soya ve kanola yağı, soya fasulyesi, keten tohumu, fındık ile ceviz gibi yağlı tohumlara da diyetinizde mutlaka yer verin" dedi.

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