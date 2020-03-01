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‘Sağlıklı Gölbaşı, kansersiz hayat projesi’ başladı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 01.03.2020 16:26 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Mart ayında kadınlara yönelik ‘Sağlıklı Gölbaşı, kansersiz hayat projesi’ başladı.Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı ilçe Sağlık İl Müdürlüğünün desteklediği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde 5 yıl boyunca sürecek olan proje kapsamında bütün kadınların kanser taramalarına teşvik edilmesi hedefleniyor.

‘Sağlıklı Gölbaşı, kansersiz hayat projesi’ başladı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Mart ayında kadınlara yönelik ‘Sağlıklı Gölbaşı, kansersiz hayat projesi’ başladı.
Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı ilçe Sağlık İl Müdürlüğünün desteklediği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde 5 yıl boyunca sürecek olan proje kapsamında bütün kadınların kanser taramalarına teşvik edilmesi hedefleniyor. Projeyle alakalı açıklamalarda bulunan proje gönüllüsü Ebe Nuran Balcı, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde açılan aile destek eğitim merkezi(ADEM)’e katılan kursiyerlere sağlık hizmet standartlarında en yükseğe ulaşma hedefiyle ve toplum sağlığına verdiği değerden yola çıkarak geniş çaplı 5 yıl sürecek bir sosyal sorumluluk projesini ADEM ailesi ve gönüllülerimizle birlikte hayata geçirdik. ADEM’e katılan tüm kadınları kanser taramalarına teşvik etmek, yalnız kadınları değil, kadınların hayatında olan herkese seslenerek ve doğru bir biçimde yönlendirerek farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Projemiz kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara sağlık hediye etmek istiyoruz. 3 Mart 2020 tarihi itibariyle mobil Ketem Gölbaşı ilçe Sağlık Müdürlüğünün bahçesinde hizmet verecektir. 40-69 Yaş aralığındaki tüm kadınlarımızı taramalarını ücretsiz yaptırmaları için mobil KETEM’e davet ediyoruz. Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde saat 14.00 ADEM kursiyerlerimizin sergisi ve projemizin kadınlar için özel etkinliğine tüm kadınları bekliyoruz” diye konuştu.

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