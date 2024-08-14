Şah pilavı tarifi: Şah pilavı nasıl yapılır?

Şah pilavı, Azerbaycan mutfağında yer alan nefis bir tarif. Siz de aşağıdaki tarifi ve malzemeleri kullanarak sofralarınızı taçlandıracak bir şah pilavı yapabilirsiniz. Ayrıca yapılış aşamaları da son derece kolay. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 2 bardak basmati pirinç

150 gram tereyağı

Bir çimdik safran

300 gram kuşbaşı et

1 soğan

8 kuru kayısı

5 haşlanmış kestane

5 erik kurusu

4 yemek kaşığı kuru üzüm

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

6 lavaş

6 kaşık yağ