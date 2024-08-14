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    Şah pilavı tarifi: Şah pilavı nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    14.08.2024 23:33
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    Öğünlerinizde ya da yemek davetlerinizde tek başına veya başka yiyeceklerle birlikte servis edebileceğiniz enfes bir tarif: Şah pilavı. Yoğun malzemesi ve kolay yapılışı dışında lezzetiyle de çok sevilen ve tüketilen bu lezzeti mutlaka denemelisiniz.

    Şah pilavı tarifi: Şah pilavı nasıl yapılır?
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    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi 30dk
    Pişirme Süresi 60dk
    Kalori/Porsiyon 480kal

    Şah pilavı, Azerbaycan mutfağında yer alan nefis bir tarif. Siz de aşağıdaki tarifi ve malzemeleri kullanarak sofralarınızı taçlandıracak bir şah pilavı yapabilirsiniz. Ayrıca yapılış aşamaları da son derece kolay. Şimdiden afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • 2 bardak basmati pirinç
    • 150 gram tereyağı
    • Bir çimdik safran
    • 300 gram kuşbaşı et
    • 1 soğan
    • 8 kuru kayısı
    • 5 haşlanmış kestane
    • 5 erik kurusu
    • 4 yemek kaşığı kuru üzüm
    • 1 tatlı kaşığı tuz
    • 1 çay kaşığı karabiber
    • 6 lavaş
    • 6 kaşık yağ

    TARİF

    • Safranı 1 bardak kaynar suda demlendirin.
    • Tereyağını eritin.
    • Pirinçleri yıkayıp süzün.
    • Haşlayın ve süzerek derin bir kaba aktarın.
    • Pirinçlere demlenen safranlı sudan ekleyin.
    • Zerdeçal ve erimiş tereyağı ekleyin.
    • Derin bir tavada tereyağını, etleri, soğanı ve diğer malzemeleri ekleyip kavurun.
    • Fırına dayanıklı bir tavaya ya da tencereye lavaşları yağlayarak yerleştirin.
    • Lavaşlara pilavın bir kısmını koyun.
    • Kenarlarından içe doğru katlayın.
    • Üzerine yeniden yağ sürün.
    • Sıcak fırında 180 derecede yarım saat pişirin.
    • Ters çevirip servis tabağına alarak servis edin.
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