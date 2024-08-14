Şah pilavı tarifi: Şah pilavı nasıl yapılır?

Öğünlerinizde ya da yemek davetlerinizde tek başına veya başka yiyeceklerle birlikte servis edebileceğiniz enfes bir tarif: Şah pilavı. Yoğun malzemesi ve kolay yapılışı dışında lezzetiyle de çok sevilen ve tüketilen bu lezzeti mutlaka denemelisiniz.
Şah pilavı, Azerbaycan mutfağında yer alan nefis bir tarif. Siz de aşağıdaki tarifi ve malzemeleri kullanarak sofralarınızı taçlandıracak bir şah pilavı yapabilirsiniz. Ayrıca yapılış aşamaları da son derece kolay. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
2 bardak basmati pirinç
150 gram tereyağı
Bir çimdik safran
300 gram kuşbaşı et
1 soğan
8 kuru kayısı
5 haşlanmış kestane
5 erik kurusu
4 yemek kaşığı kuru üzüm
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
6 lavaş
6 kaşık yağ
TARİF
Safranı 1 bardak kaynar suda demlendirin.
Tereyağını eritin.
Pirinçleri yıkayıp süzün.
Haşlayın ve süzerek derin bir kaba aktarın.
Pirinçlere demlenen safranlı sudan ekleyin.
Zerdeçal ve erimiş tereyağı ekleyin.
Derin bir tavada tereyağını, etleri, soğanı ve diğer malzemeleri ekleyip kavurun.
Fırına dayanıklı bir tavaya ya da tencereye lavaşları yağlayarak yerleştirin.
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