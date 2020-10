Saha çalışmalarında vatandaşları dinledi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli saha gezilerinde vatandaşlarla buluşmayı sürdürürken, vatandaşların talep ve önerilerinin ilçeye hizmette kendilerine yol gösterdiğini dile getirdi.

Sabahın erken saatlerinde mesaisine başlayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli her gün bir mahalleyi gezerek sahada ayak basmadık yer bırakmıyor. Başkan Baydilli önceki gün Alibaba Mahallesinde teknik ekibiyle birlikte gezerken, sorunları yerinde tespit edip çalışma gerekli çalışmalar için talimat verdi.

Karaköprü’de hizmet seferberliği içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Baydilli, tüm mahallelerde adım adım gezdiklerini ve sorunları yerinde tespit ettiklerini kaydederek," Başkan yardımcılarımız ve teknik müdürlerimizle birlikte sabah mesaimize erkenden başlayıp mahallelerimizi adım adım dolaşıyoruz. Buralardaki sorunları yerinde görüp çözümü noktasında çalışma başlatıyoruz. Bugün de Alibaba Mahallemizde incelemelerde bulunduk ve mevcut sorunların çözümü istişare ettik. Tabi gezilerimiz sırasında ve esnaf ziyaretlerimizde vatandaşlarımızla da birebir sohbet ediyoruz. Onların talep ve önerilerini dinliyoruz, not alıyoruz. Karaköprü’ye hizmet ederken vatandaşlarımızın da görüşlerini önemsediğimizi söylemiştik. Gerçekten de onların talep ve önerileri hizmet noktasında bize yol gösterici oluyor. Bizim tek işimiz Karaköprü’yü daha güzel hale getirmek, ve vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde burada yaşamasıdır. Bunun için çalışan tüm personelimize, mesai arkadaşlarımıza ve bizi anlayışla karşılayan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

Başkan Baydilli alan gezilerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederken taleplerini dinleyip not almayı da ihmal etmedi.