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Sahadaki arbede tribünlere de sıçradı

28.11.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’da Süper Amatör Lig’de oynanan müsabakada uzatma dakikalarında iki takım oyuncuları arasında çıkan arbede tribünlere de sıçradı.

Sahadaki arbede tribünlere de sıçradı

Yeşil sahanın karıştığı olay polisin biber gazı ile müdahale etmesiyle sonlandı.

Sakarya Süper Amatör Ligi 8. haftasında Kocadöngelspor ile Kışlaçayspor Erenler Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Kocadöngelspor’un 5-2’lik üstünlüğü ile girilen uzatma dakikalarında iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı.

Yaşanan olay tribünlere de taştı. Tribünde de başlayan kavgaya futbolcuların da dahil olmasıyla birlikte yeşil saha karıştı. Tarafların birbirine girerek, yumrukların havada uçuştuğu kavgaya polis ekipleri biber gazı ile müdahale etti. Olayların yatışmasının ardından her iki takımdan 3’er oyuncu sarı kartla cezalandırılırken, müsabaka santra ile yeniden başladı ve ardından sona erdi.

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