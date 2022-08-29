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Şahan Gökbahar'dan Gülşen'in tahliye kararına tepki! "Gülşen serbest bırakılmamış ki..."

29.08.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma günü tutuklanan Gülşen, konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınma şartıyla tahliye edildi. Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nden ayrılan ve tek kelime konuşmayan Gülşen'in tahliye kararına Şahan Gökbakar tepki gösterdi. Gökbakar'ın yorumuna destek yağdı.

Şahan Gökbahar'dan Gülşen'in tahliye kararına tepki! "Gülşen serbest bırakılmamış ki..."

İmam hatip liselilerle ilgili yaptığı şaka sonrası tutuklanan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edildi. Üst mahkeme, Gülşen'in tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi.

Gülşen eşi ve avukatlarıyla birlikte Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nden çıktı. Gülşen'in ev hapsiyle tahliye edilmesine Şahan Gökbakar ise tepki gösterdi.

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Şahan Gökbakar paylaşımında "Gülşen serbest bırakılmamış ki... Ev hapsine alınmış. Adli kontrol ile salıverildi falan değil ha. Tutuklu ve evinde hapis" diyerek sitem etti.

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Şahan Gökbakar Gülşen
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