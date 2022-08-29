Şahan Gökbahar'dan Gülşen'in tahliye kararına tepki! "Gülşen serbest bırakılmamış ki..."

İmam hatip liselilerle ilgili yaptığı şaka sonrası tutuklanan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edildi. Üst mahkeme, Gülşen'in tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi.

Gülşen eşi ve avukatlarıyla birlikte Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nden çıktı. Gülşen'in ev hapsiyle tahliye edilmesine Şahan Gökbakar ise tepki gösterdi.

Şahan Gökbakar paylaşımında "Gülşen serbest bırakılmamış ki... Ev hapsine alınmış. Adli kontrol ile salıverildi falan değil ha. Tutuklu ve evinde hapis" diyerek sitem etti.

