MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Son dakika: İmam hatiplilerle ilgili sözleri sonrası tutuklanan Gülşen tahliye oldu! Gülşen'in avukatının itirazı kabul edildi

Son dakika: İmam hatiplilerle ilgili sözleri sonrası tutuklanan Gülşen tahliye oldu! Gülşen'in avukatının itirazı kabul edildi

29.08.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre şarkıcı Gülşen tahliye edildi! İmam hatiplilerle ilgili söylediği sözlerin ardından önce gözaltına alınan daha sonra da tutuklanan şarkıcı Gülşen tahliye oldu. Gülşen'in avukatının yaptığı itiraz kabul edildi. Ünlü sanatçıya ev hapsi uygulanacak.

Son dakika: İmam hatiplilerle ilgili sözleri sonrası tutuklanan Gülşen tahliye oldu! Gülşen'in avukatının itirazı kabul edildi

SON DAKİKA! Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan Gülşen'i 4. gününde tahliye edildi. Gülşen'e adli kontrol tedbiri olarak ev hapsi uygulanacak.

3515543_e97f06aedcea8266e776c007417308d8_640x640

SON DAKİKA: ÜNLÜ SANATÇI GÜLŞEN TAHLİYE EDİLDİ! EV HAPSİ KARARI...

Konserinde söylemiş olduğu sözler nedeniyle önce gözaltına alınan daha sonra da tutuklanan Gülşen, tahliye edildi. Gülşen'in tutuklanması Türkiye'de ve dünyada gündem olmuştu. Gülşen'e adli kontrol tedbiri olarak ev hapsi uygulanacak.

gulsen-depo1_16_9_1661659973

GÜLŞEN NE SÖYLEMİŞTİ?

Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki beyanda bulundu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı. Bunun üzerine şarkıcı, 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından ifadesi alınan Çolakoğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çolakoğlu'nun Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Hakimliği'nce tutuklanmasına karar verildi.

682046Image1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eser Yenenler'in eşi düğün kostümüyle olay oldu! "Demet'in gelinliğinden güzel"Eser Yenenler'in eşi düğün kostümüyle olay oldu! "Demet'in gelinliğinden güzel"
Erotik sahneleriyle bilinen filmi izledi! "Çok fazla cinsellik sevmem ama..."Erotik sahneleriyle bilinen filmi izledi! "Çok fazla cinsellik sevmem ama..."
‘İmam Hatip yüzünden hangi Başbakan asıldı?’ İlyas Salman’dan olay cevap‘İmam Hatip yüzünden hangi Başbakan asıldı?’ İlyas Salman’dan olay cevap
Anahtar Kelimeler:
Gülşen kripto para borsası kripto para borsaları para borsası söyledi gecesi gününde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Demet Özdemir'in ilk gelinliği Oğuzhan Koç'un ise ayakkabısı dalga konusu oldu! Sosyal medya onları konuşuyor

Demet Özdemir'in ilk gelinliği Oğuzhan Koç'un ise ayakkabısı dalga konusu oldu! Sosyal medya onları konuşuyor

Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından sert sözler! ''Ezilmiş, facia...''

Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından sert sözler! ''Ezilmiş, facia...''

Fiyatlar 100 bin TL düştü! Otomobilde...

Fiyatlar 100 bin TL düştü! Otomobilde...

Emekli promosyonunda kritik uyarı: Elinizi çabuk tutun

Emekli promosyonunda kritik uyarı: Elinizi çabuk tutun

Akaryakıtta sahte fatura oyunu!

Akaryakıtta sahte fatura oyunu!

Düğün pozu olay oldu! O detaya yorum yağdı

Düğün pozu olay oldu! O detaya yorum yağdı

İlginizi Çekebilir

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.