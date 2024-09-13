MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şahan Gökbakar'a büyük şok! Marmaris'teki kaçak villası mühürlendi

Şahan Gökbakar'a büyük şok! Marmaris'teki kaçak villası mühürlendi

13.09.2024 19:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar bir süredir Marmaris Delikyol Koyu'ndaki ruhtsatsız yapısıyla gündemde. Muğla’nın Marmaris ilçesinde Şahan Gökbakar’a ait ruhsatsız yapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından mühürlendi.

Şahan Gökbakar'a büyük şok! Marmaris'teki kaçak villası mühürlendi

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar günlerdir Marmaris'teki eviyle gündemden düşmüyor. Gökbakar'ın 2018 yılında Marmaris'te satın aldığı villasının kaçak olduğunun tespit edildiği iddia edilmişti. Belediye ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda yapı mühürlendi.

ŞAHAN GÖKBAKAR'A BÜYÜK ŞOK

Marmaris’te tekneyle ulaşım olan bir koyda bulunan Şahan Gökbakar’a ait kaçak yapıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekiplerince inceleme yapıldı.

şahan evvvv22

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekiplerince, Çamaşırhane Film Yapım Anonim Şirketi’ne ait olan ve ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’nda yer alan ruhsatsız yapıda inceleme yapılarak, yapı tatil zaptı düzenlendi. İncelemelerin ardından mesken ile eklentilerinin mühürlendiği öğrenildi.

(İHA)

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar
En Çok Okunan Haberler
'Gözaltı değil, misafirdim' dedi! Narin'in babası Arif Güran'dan ilk açıklama... Yapanlara beddua etti

'Gözaltı değil, misafirdim' dedi! Narin'in babası Arif Güran'dan ilk açıklama... Yapanlara beddua etti

Ben böyle bir anlaşma görmedim

Ben böyle bir anlaşma görmedim

LGS'de puanlar yeniden hesaplanıyor!

LGS'de puanlar yeniden hesaplanıyor!

Narin'in annesinin hareketi kafaları karıştırdı! 'Devlet istiyor, gizli' diyerek...

Narin'in annesinin hareketi kafaları karıştırdı! 'Devlet istiyor, gizli' diyerek...

Galatasaray, transferin son gününde 2 kanat oyuncusu birden indirdi!

Galatasaray, transferin son gününde 2 kanat oyuncusu birden indirdi!

İTO Başkanı'nın yeni 'kur' çağrısı sonrası dikkat çeken sözler: Kulak tıkanmalı!

İTO Başkanı'nın yeni 'kur' çağrısı sonrası dikkat çeken sözler: Kulak tıkanmalı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.