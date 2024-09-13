Şahan Gökbakar'a büyük şok! Marmaris'teki kaçak villası mühürlendi

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar günlerdir Marmaris'teki eviyle gündemden düşmüyor. Gökbakar'ın 2018 yılında Marmaris'te satın aldığı villasının kaçak olduğunun tespit edildiği iddia edilmişti. Belediye ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda yapı mühürlendi.

ŞAHAN GÖKBAKAR'A BÜYÜK ŞOK

Marmaris’te tekneyle ulaşım olan bir koyda bulunan Şahan Gökbakar’a ait kaçak yapıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekiplerince inceleme yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekiplerince, Çamaşırhane Film Yapım Anonim Şirketi’ne ait olan ve ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’nda yer alan ruhsatsız yapıda inceleme yapılarak, yapı tatil zaptı düzenlendi. İncelemelerin ardından mesken ile eklentilerinin mühürlendiği öğrenildi.

(İHA)

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır