Şahan Gökbakar'dan Bakan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan neoliyakatsiz ve...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ekonomik Dönüşüm Zirvesi'nde konuştu. Nebati'nin yaptığı sunumdaki "Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır" sözleri ise gündeme oturdu. Sosyal medyada da sık sık paylaşılan bu cümleye Şahan Gökbakar'dan da gönderme geldi.

GÖKBAKAR'IN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Gökbakar Twitter'da yaptığı paylaşımda "Konjonktürel bir perspektifte, varolan neoliyakatsiz ve postcahil personaların heterojen ve irrasyonel yaklaşım döngüsünün yol açtığı kümülatif neo abandone sıçılamasyon etkisiyle yarattığı endemik pejoratif yoksunluğu sofistike bir şekilde içselleştirdik." ifadelerini kullandı.



