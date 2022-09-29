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Bakan Nebati'nin çok konuşulan sözlerine Özgür Demirtaş da kayıtsız kalmadı: Allah Allah

29.09.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine Bakanı Nureddin Nebati'nin 'Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'ndeki konuşması sosyal medyanın gündemine oturdu. Çok sayıda yorum yapılan konuşmaya Prof. Özgür Demirtaş da kayıtsız kalmayarak sosyal medya hesabından ,"Allah Allah" yorumunda bulundu.

Bakan Nebati'nin çok konuşulan sözlerine Özgür Demirtaş da kayıtsız kalmadı: Allah Allah

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 'Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi', Bakan Nureddin Nebati'nin konuşmasıyla başladı. Zirveye Bakan Nebati'nin sözleri damga vurdu. Bakan Nebati konuşmasında, "Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır." ifadelerini kullandı. Bu konuşmanın görüntüleri sosyal medya kullanıcıları tarafından çokça paylaşıldı.

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DEMİRTAŞ DA YORUM YAPTI

Açıklamalarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Prof. Özgür Demirtaş da Bakan Nebati'nin konuşmaları için sosyal medya hesabından, "Allah Allah" yorumunda bulundu.

demirta


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Anahtar Kelimeler:
Nureddin Nebati Özgür Demirtaş
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