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  4. Şahan Gökbakar'dan enflasyon yorumu! "Tüm rakamlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu gösteriyor"

Şahan Gökbakar'dan enflasyon yorumu! "Tüm rakamlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu gösteriyor"

04.04.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK'in yüzde 61,14 olarak açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin paylaşımda bulunan komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından "61 neresi? Trabzon! Veeee yıllar sonra beklenen oluyor. Bakın yine tüm rakamlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu gösteriyor" dedi.

Şahan Gökbakar'dan enflasyon yorumu! "Tüm rakamlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu gösteriyor"

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre ise, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 5,46 artarken, yıllık bazda yüzde 61,14'e yükseldi. Şahan Gökbakar konuyla ilgili twitter hesabından paylaşım yapan komedyen""61 neresi? Trabzon! Veeee yıllar sonra beklenen oluyor. Bakın yine tüm rakamlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu gösteriyor" sözlerine yer verdi.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Gökbakar, "TÜİK'e göre enflasyon %61 çıkmış. 61 neresi? Trabzon! Veeee yıllar sonra beklenen oluyor. Bakın yine tüm rakamlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu gösteriyor. Bu şekilde okumak lazım bu veriyi. Ver horonuuuu!" diye yazdı.

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Şahan Gökbakar
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