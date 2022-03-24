Şahan Gökbakar'dan Melikşah Altuntaş'a Recep İvedik tepkisi! "Çok gereksiz bir tartışma..."

Şahan Gökbakar, Recep İvedik serisinin yeni filminin geleceğini açıkladı. Hem yönetmen hem de sinema yazarı olan Melikşah Altuntaş bu haberle "Müjdeye bakın! Sevinçten sol kolum uyuştu ve kalbe giden damarlarımdan dördü tıkandı!" diyerek dalga geçti.

Şahan Gökbakar Altuntaş'ın bu yorumuna tepkisiz kalmadı ve "Melikşah çok gereksiz bir tartışma değil mi?Sen sevme ok. Peki müjde sana mı verildi? Yooo?! Müjde bu filmi bekleyen, seven, eğlenen milyonlarca insana veriliyor. 'Kendinden olmayanı aşağılayan" karakter deyip, filmin müjdesine sevinmeyi aşağılayınca aynı şeyi yapmış olmuyor musun?" dedi.

Melikşah Altuntaş'a Recep İvedik sevenler de tepki verdi. Bir Böyleyiz filminin ekibinde olan sinema yazarına film hatırlatıldı ve "Sizin filmi izledikten sonra da benim sol kolum uyuştu" yorumları yağdı.



