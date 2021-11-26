SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Şahan Gökbakar'dan taraftarlara sert sözler: Nasıl bir cahillik

Şahan Gökbakar'dan taraftarlara sert sözler: Nasıl bir cahillik

26.11.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Marsilya maçında temsilcimizin 2-0'lık üstünlük kurduğu ilk yarının son anlarında tribünler gerildi. Marsilya'nın kullandığı köşe vuruşunda sahaya yabancı maddelerin yağması nedeniyle sarı kırmızılıların kaptanı Muslera çılgına döndü. Ünlü sanatçı Şahan Gökbakar, Instagram hesabından yaşanan bu olayla ilgili açıklama yaptı.

Şahan Gökbakar'dan taraftarlara sert sözler: Nasıl bir cahillik

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, Marsilya ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı müthiş bir oyunla 2-0 önde kapatan Galatasaray’da tribünlerin gergin hali Muslera’nın tepkisine neden oldu.

Marsilya karşısında oyunu domine eden Galatasaray’da NEF Stadı’nı tıklım tıklım dolduran tribünler de büyük destek verdi. 12. dakikada Cicaldau ve 30’da Dulje Caleta-Car’ın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 öne geçen sarı kırmızılar rakibine zaman zaman fırsatlar da verdi.

MUSLERA HARİKA ÇIKARDI, KORNERDE OLAY ÇIKTI

5d48d005f5eb48a78d03d497efd6f336

Onlardan biri 38. dakikada kullanılan duran topta geldi. Marsilya’da Dieng’in etkili kafa vuruşunda adeta uzayan Muslera topu harika çıkardı. Uruguaylı kalecinin tokatladığı top kornere gitti.

Tribünlerden Geundouzi’nin korner vuruşu sırasında sahaya maddeler atıldı. Guendouzi köşe gönderine geldiğinde sarı kırmızılı taraftarlar büyük bir tepki göstererek köşe vuruşunun kullanılmasına izin vermedi.

ŞAHAN GÖKBAKAR ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Ünlü sanatçı Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yaşanan olaylara tepki çekti. Gökbakar, "2-0 önde olduğun maçta sahaya yabancı madde atmak nasıl bir cahilliktir kardeşim? Muslera top mu oynasın size laf mı anlatsın? Bu insanları ömür boyu men etmek lazım!" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ronaldo makineye bağladı! Yine rekor kırdıRonaldo makineye bağladı! Yine rekor kırdı
PARTNER"Nasıl yendik ama!""Nasıl yendik ama!"
TFF'den Galatasaray'a mesajTFF'den Galatasaray'a mesaj
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Şahan Gökbakar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kurtulmuş: Doların 1.24 olması Türkiye'yi ithalat cenneti haline getirdi

Kurtulmuş: Doların 1.24 olması Türkiye'yi ithalat cenneti haline getirdi

Kavcıoğlu'ndan kritik toplantı sonrası açıklama

Kavcıoğlu'ndan kritik toplantı sonrası açıklama

Fatih Terim'e büyük ceza

Fatih Terim'e büyük ceza

Aslan Avrupa'da turladı

Aslan Avrupa'da turladı

F.Bahçe 90. dakikada yıkıldı

F.Bahçe 90. dakikada yıkıldı

Fatih Hocam soluma sallar

Fatih Hocam soluma sallar

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Beklenen buluşma gerçekleşti! Flaş sözler

Beklenen buluşma gerçekleşti! Flaş sözler

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Güntekin Onay'a tepki yağıyor! İşte o açıklama

Güntekin Onay'a tepki yağıyor! İşte o açıklama

Fenerbahçe tebriği Galatasaray'da istifa getirecek

Fenerbahçe tebriği Galatasaray'da istifa getirecek

Fenerbahçe hükmen mağlubiyetin kıyısından döndü!

Fenerbahçe hükmen mağlubiyetin kıyısından döndü!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.