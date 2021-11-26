Şahan Gökbakar'dan taraftarlara sert sözler: Nasıl bir cahillik

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, Marsilya ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı müthiş bir oyunla 2-0 önde kapatan Galatasaray’da tribünlerin gergin hali Muslera’nın tepkisine neden oldu.

Marsilya karşısında oyunu domine eden Galatasaray’da NEF Stadı’nı tıklım tıklım dolduran tribünler de büyük destek verdi. 12. dakikada Cicaldau ve 30’da Dulje Caleta-Car’ın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 öne geçen sarı kırmızılar rakibine zaman zaman fırsatlar da verdi.

MUSLERA HARİKA ÇIKARDI, KORNERDE OLAY ÇIKTI

Onlardan biri 38. dakikada kullanılan duran topta geldi. Marsilya’da Dieng’in etkili kafa vuruşunda adeta uzayan Muslera topu harika çıkardı. Uruguaylı kalecinin tokatladığı top kornere gitti.

Tribünlerden Geundouzi’nin korner vuruşu sırasında sahaya maddeler atıldı. Guendouzi köşe gönderine geldiğinde sarı kırmızılı taraftarlar büyük bir tepki göstererek köşe vuruşunun kullanılmasına izin vermedi.

ŞAHAN GÖKBAKAR ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Ünlü sanatçı Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yaşanan olaylara tepki çekti. Gökbakar, "2-0 önde olduğun maçta sahaya yabancı madde atmak nasıl bir cahilliktir kardeşim? Muslera top mu oynasın size laf mı anlatsın? Bu insanları ömür boyu men etmek lazım!" dedi.



