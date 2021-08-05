Şahan Gökbakar sabaha karşı kötü haberi verdi: Alevler evi sardı

Türkiye'yi saran orman yangınları devam ediyor. Marmaris'te yazlığı bulunan Şahan Gökbakar, yangınların çıktığı ilk günden beri ekiplere destek veriyor. Olay yerinden paylaşımlarını sürdüren Gökbakar, yangın bölgesinden yaptığı canlı yayınlarla sosyal medya hesabından yardım istemeye devam ediyor.

Sık sık yardım çığlıklarını duyurmaya çalışan Şahan Gökbakar, bu kez yangınların çevre evlere ulaşmak üzere olduğunu açıkladı. duyurmuştu. Sabaha karşı paylaşım yapan Gökbakar kötü haberi verdi. Gökbakar açıklamasında "Komşumuzun evi göz göre göre yandı. Gündüz ev yanacak diye uyarmıştım. Maalesef ateşler sardı. Size bir önceki yayında söndürdüm dediğim yer alev aldı. Hortumla yönünü değiştirdik" dedi.

"EV ÇOK KÖTÜ CAMLARI PATLIYOR"

Gökbakar sabaha karşı 4'de yaptığı yayınında "Donanma uyandırıldı. Ama maalesef çok kötü komşumuzun evi. Ev çok kötü yanıyor burayı soğutmak lazım. Allah korusun çok kötü. Arkadaşlar sağ arka köşeyi güzel tuttuk ilk kez yapmamıza rağmen. Ev çok kötü camları filan patlıyor. Ben bunu size gündüz gösterdim. Canına yandığımın helikopteri su atsaydı ev soğusaydı. Of Allahım. Artık yapacak hiçbir şey yok. Evin sahibini defalarca aradık ulaşamadık" dedi.

Gökbahar açıklamasının devamında "Ev ahşap bir evdi sanırım. Çöktü ev. Of of çöktü. İtfaiyemiz maalesef burada değil. Halbuki bir saat önce gelinseydi ama onlar da öbür tarafı bırakamadılar. Arkası yine tutuştu" dedi.

