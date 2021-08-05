MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Nisa Bölükbaşı yangın söndürmeye gitti! "Alevler çok hızlı geliyor"

Survivor Nisa Bölükbaşı yangın söndürmeye gitti! "Alevler çok hızlı geliyor"

05.08.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangın söndürme çalışmalarına katılan Survivor yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı canlı yayın yaparak helikopter istedi. Survivor Nisa "Acilen helikopter lazım lütfen" dedi.

Türkiye'nin birçok noktasında devam eden orman yangınlarını söndürmek için ünlü isimler de harekete geçti. Survivor yarışmasıyla tanınan Nisa Bölükbaşı da Marmaris de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangın söndürme çalışmalarından paylaşım yapan Survivor Nisa açıklamasında "Alevler çok hızlı geliyor aşağı acilen inmek zorunda kaldık. Acilen helikopter lazım lütfen" dedi.

eaeaeaeae

Nisa Bölükbaşı diğer açıklamasında söndürdüğü bir kısmı gösterdi ve yeni yangın alanına geçtiklerini duyurdu.

Şahan Gökbakar sabaha karşı kötü haberi verdi: Alevler evi sardıŞahan Gökbakar sabaha karşı kötü haberi verdi: Alevler evi sardı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Demet Akalın soğuk su depolu kamyon aradığını anlatarak ağladıDemet Akalın soğuk su depolu kamyon aradığını anlatarak ağladı
Babasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştumBabasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştum
Kanser tedavisi gören Canan Ergüder imajını değiştirdiKanser tedavisi gören Canan Ergüder imajını değiştirdi
Anahtar Kelimeler:
yangın survivor Nisa Bölükbaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milas'tan iyi haber! İşte yangınlarda son durum

Milas'tan iyi haber! İşte yangınlarda son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınlarla ilgili son durumu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınlarla ilgili son durumu açıkladı

Otomobilden zorla indirilen kadına araç çarptı!

Otomobilden zorla indirilen kadına araç çarptı!

Hazırlıklar başladı! Türk pilotlarla beraber uçacaklar

Hazırlıklar başladı! Türk pilotlarla beraber uçacaklar

Alevler Şahan'ın evine dayandı: Nefes alamıyorum ama burayı terk etmeyeceğim

Alevler Şahan'ın evine dayandı: Nefes alamıyorum ama burayı terk etmeyeceğim

Konya'daki katliamda yeni gelişme! Katil zanlısı yakalandı

Konya'daki katliamda yeni gelişme! Katil zanlısı yakalandı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Emre Kınay orman yangınlarına isyan etti! Paylaşım rekoru kırdı

Emre Kınay orman yangınlarına isyan etti! Paylaşım rekoru kırdı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Devlet, milletine bir açıklama borçludur

Devlet, milletine bir açıklama borçludur

Ölümden dönmüştü! Mutlu Kaya son haliyle dikkat çekti

Ölümden dönmüştü! Mutlu Kaya son haliyle dikkat çekti

Sütyen giymedi! Sokak tarzıyla kendine baktırdı

Sütyen giymedi! Sokak tarzıyla kendine baktırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.