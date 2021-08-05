Survivor Nisa Bölükbaşı yangın söndürmeye gitti! "Alevler çok hızlı geliyor"

Türkiye'nin birçok noktasında devam eden orman yangınlarını söndürmek için ünlü isimler de harekete geçti. Survivor yarışmasıyla tanınan Nisa Bölükbaşı da Marmaris de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangın söndürme çalışmalarından paylaşım yapan Survivor Nisa açıklamasında "Alevler çok hızlı geliyor aşağı acilen inmek zorunda kaldık. Acilen helikopter lazım lütfen" dedi.

Nisa Bölükbaşı diğer açıklamasında söndürdüğü bir kısmı gösterdi ve yeni yangın alanına geçtiklerini duyurdu.



